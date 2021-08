Sudore, sole, mare e piscina sono solo alcuni dei nemici dei nostri capelli che minano non solo il benessere, ma anche l’estetica.

Oltre a questi fattori evidenti, c’è anche lo smog, lo stress e le cattive abitudini che non aiutano ad avere una chioma bella, lucente e da invidiare.

I capelli sono uno degli elementi essenziali che caratterizzano il nostro fascino. Incorniciano il viso e rispecchiano anche un po’ di noi, nel taglio e nel colore. Prendersi cura dei capelli e dire addio alle doppie punte adesso è possibile con i rimedi da provare anche subito.

Come prendersi cura del nostro aspetto iniziando da uno degli elementi principali

I capelli sono un’arma di seduzione. Lunghi, corti, legati o sciolti, trasmettono fascino e raccontano qualcosa di noi, rendendoci irresistibili e belli. Ma cosa fare se i capelli non riescono ad essere nel pieno del benessere, quindi spenti, indomabili e soprattutto con doppie punte?

Alcuni di questi rimedi naturali, si possono trovare tra i 5 utilissimi consigli per i problemi più comuni che affliggono i nostri capelli.

Quindi con le giuste abitudini e i giusti segreti sarà possibile riuscire a mantenere il più a lungo possibile una chioma folta e lucente. Tutto questo senza dover necessariamente ricorrere al parrucchiere per dover tagliare i capelli.

Come dire addio alle doppie punte con i rimedi fai da te da provare subito

Escludendo i vari fattori elencati precedentemente che facilitano la formazione delle doppie punte, quest’ultime si possono eliminare con dei semplici trucchi.

Uno degli ingredienti da poter provare subito è la camomilla. Questo ingrediente è ottimo per addolcire i capelli e ridurre l’effetto crespo, prevenendo le doppie punte. Inoltre idrata il capello e deterge il cuoi capelluto aiutandolo a mantenere i capelli puliti più a lungo. Sarà necessario un infuso di camomilla da utilizzare prima dell’ultimo risciacquo finale.

Anche l’olio di cocco è un ottimo alleato contro le doppie punte. Questo ingrediente è un idratante naturale che aiuta il benessere dei capelli. Bisognerà massaggiare il cuoi capelluto per un po’ di tempo e lasciare in posa per circa 1 ora e successivamente lavare con cura con uno shampoo non aggressivo.

Il miele è noto come rimedio curativo e cosa c’è di meglio che utilizzare un impacco di miele sulle doppie punte? Bloccando l’umidità, il miele permette di idratare a fondo il capello. La maschera si potrà preparare con il miele, un uovo e un filo d’olio d’oliva e lasciare in posa per circa 30 minuti. Successivamente si potrà risciacquare accuratamente.

Negli ultimi anni, si è sentito molto parlare dell’aloe vera come un ottimo toccasana per il corpo e naturalmente anche per i capelli. Un ottimo alleato di bellezza da poter provare subito dal cuoio capelluto fino alle punte. Basterà estrarre la polpa di aloe vera da qualche foglia, frullare la polpa e ottenere un gel da applicare dalla radice alle punte dei capelli. Lasciare in posa per circa 30 minuti e sciacquare con uno shampoo non aggressivo.

