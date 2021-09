Praticamente chiunque vorrebbe conoscere la pillola grazie a cui è possibile perdere peso in fretta. Se prima d’ora la risposta a questo desiderio era “non esiste”, oggi la scienza è davanti a un importante punto di svolta. Come pubblicato in un articolo dagli esperti della Fondazione Veronesi, è stato scoperto un incredibile effetto latente di un farmaco finora usato per curare il diabete. Parliamo della semaglutide, un usatissimo antidiabetico. Pochi sanno che questo comune farmaco oltre ad abbassare la glicemia aiuta a perdere peso velocemente. La recente scoperta ha messo in luce l’effetto stupefacente che questo farmaco ha sulla riduzione del grasso corporeo. I risultati sono tali per cui i medici stanno pensando di utilizzare la semaglutide per curare l’obesità.

La notizia è riportata per la prima volta sul New England Journal of Medicine. I risultati sono seguiti a uno studio condotto su 1.961 adulti in sovrappeso provenienti da tutta Europa. I pazienti pesavano in media 105 chili, con un indice di massa corporea superiore a 30, quando un normopeso non supera il valore di 24,9.

Tutti i soggetti interessati dallo studio, inoltre, non soffrivano di diabete. Questo perché i ricercatori volevano isolare l’effetto del farmaco sulla variabile del peso corporeo, senza che fosse influenzata da altro.

I pazienti furono divisi in due gruppi. Uno di questi subiva iniezioni settimanale di semaglutide, mentre all’altro si somministrava un placebo. I risultati sono stati importanti. Il gruppo di pazienti curati con il semaglutide hanno visto una riduzione media di 15 chili e oltre 5 punti di BMI, in 16 mesi di tempo.

Con il semaglutide un paziente su tre perde il 20% del peso corporeo

La ricerca sugli effetti “collaterali” ma buoni del samaglutide ha portato evidenze scientifiche di riguardo. Un paziente su 3, circa il 34% del campione, ha visto il suo peso corporeo ridursi di oltre il 20%. I risultati sono perfino superiori a quelli ottenuti con i farmaci utilizzati per il trattamento dell’obesità. I farmaci specifici contro l’obesità, infatti, garantiscono una diminuzione di peso corporeo del 10%. I benefici apportati dall’uso di questo farmaco non si fermerebbero alla riduzione del grasso. Altre esternalità positive concorrono, come la riduzione di pressione sanguigna e dei tassi di zuccheri nel sangue. Una vera svolta nella lotta ai chili di troppo.

Approfondimento

