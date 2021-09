Per migliorare memoria, concentrazione e attività intellettuali in genere le soluzioni sono conosciute. C’è chi prende degli integratori, chi punta sulla caffeina, c’è chi per tenersi su di giri magari usa anche alcolici. Ma i ricercatori di una Università inglese hanno scoperto un prodotto ancora più efficiente. Attraverso una ricerca gli scienziati hanno scoperto l’inimmaginabile segreto che quasi tutti ignorano per potenziare cervello, memoria e intelligenza.

Ci sono alimenti che sono degli importantissimi alleati del cervello che potenziano memoria, creatività e combattono il colesterolo. Assumere questi prodotti aiuta l’attività cerebrale, favorendo l’afflusso del sangue al cervello e la sua ossigenazione. Ma hanno anche la capacità di rallentare l’invecchiamento del cervello.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’inimmaginabile segreto che quasi tutti ignorano per potenziare cervello, memoria e intelligenza

Ma la scoperta che hanno fatto gli scienziati inglesi è davvero stupefacente per la sua banale semplicità. I ricercatori dell’Università di East London e Westminster ci sono arrivati attraverso un esperimento molto semplice. Hanno preso 34 volontari e gli hanno tenuti una notte senza bere. Al mattino hanno diviso i partecipanti in due gruppi di uguale numero.

I volontari al mattino hanno mangiato tutti una barretta di cereali, ma solamente uno dei gruppi ha bevuto dell’acqua dopo la colazione. All’altro gruppo i ricercatori non hanno dato niente da bere. Poi entrambi i gruppi hanno realizzato dei test per verificare le capacità intellettuali e i risultati hanno rivelato un clamoroso dato. Il gruppo dei volontari che aveva bevuto mostrava dei tempi di reazione cerebrale molto più veloci del gruppo che non aveva bevuto. Più esattamente i ricercatori hanno scoperto che bere circa mezzo litro d’acqua prima di un compito mentale, velocizza i tempi di reazione del 14%.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Human Neuroscience, ha rivelato anche un altro interessate risultato. I giovani sono più avvantaggiati degli adulti nel bere acqua prima di un compito intellettuale. Ma come è possibile che l’acqua possa potenziare le capacità intellettive? La spiegazione è semplice. Quando l’organismo richiede di essere idratato, il cervello inizia a mandare dei segnali al corpo. La sete, per esempio, è uno di questi segnali. Quando la sete cresce i segnali del cervello si intensificano. Una volta che si è bevuto si rigenera l’equilibrio, il nostro cervello cessa di mandare segnali ed è più attivo per svolgere altre mansioni.

La verità su quanto bere ogni giorno

Tra l’altro questo esperimento pone anche l’attenzione su quanto occorre bere giornalmente. Il Ministero della Salute sul suo sito consiglia di bere 2 litri d’acqua al giorno per le donne e 2,5 litri d’acqua per gli uomini. Ma alcuni medici contestano queste indicazioni. In questo articolo facciamo luce e riveliamo la verità su uno dei miti più diffusi sulla salute.

Approfondimento

5 amiche del cervello che mettono il turbo a intelligenza, memoria e concentrazione