L’autunno è ormai è alle porte e, con sé, non mancherà di portare dietro tutta una serie di comunissimi disturbi legati al freddo. Mal di gola, febbre e dolori articolari sono tutti disturbi fastidiosi e molto diffusi. Per scongiurare di beccarci una brutta influenza dovremmo, dunque, correre ai ripari fin da ora. Come fare? Attraverso l’assunzione di specifici alimenti che grazie alle loro qualità permettono di prevenire i malanni di stagione. Infatti, l’alimentazione dimostra di essere, spesso, un fedelissimo alleato contro disturbi di ogni genere. Ad esempio, cambiando ambito, non crudo ma in questi 3 modi il pomodoro diventa un farmaco naturale anticolesterolo.

Oltre a vaccini e tisane contro l’influenza d’autunno è questo lo straordinario rimedio naturale

Il consiglio, in senso assoluto, è quello di seguire una dieta sana e variegata, secondo la stagionalità degli alimenti, raccomandando un consumo sufficiente di frutta e verdura. Infatti, tra gli alimenti consigliati per prevenire l’influenza, troviamo broccoli e cavoli, ricchi di vitamina C e di proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie. Grandi risorse di vitamina C sono anche gli agrumi, quindi via libera ad arance intere o spremute per aumentare le difese immunitarie. Infatti è dimostrato che sono sufficienti 60 milligrammi al giorno per far sì che questo accada, ma non finisce qui. Kiwi, mele, pere sono tutti frutti da consumare, sempre con moderazione, per fortificare il sistema immunitario in vista dell’inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Aspirina naturale

Quelli appena citati, sono probabilmente tutti rimedi ben noti per le loro proprietà benefiche sul corpo, ma ne esistono altri decisamente meno conosciuti. Nel tempo possiamo imparare che tante sono le cose da scoprire per il benessere personale. Ad esempio, pochi scelgono questa farina poco conosciuta ma è un killer naturale colesterolo cattivo. Quello che molti ignorano, è che un grande contenuto di acido acetilsalicilico è presente in alcune spezie che siamo abituati a pensare come condimento. Da un lato abbiamo spezie esotiche come curry, paprica e peperoncino che, come detto, sono ricche dello stesso principio dell’aspirina (acido acetilsalicilico). Questo funge da vasodilatatore favorendo la sudorazione e abbassando eventualmente la febbre e combattendo i dolori articolari e stanchezza tipici dell’influenza.

Non solo arrosti

Infine, come riportato sulle pagine di Fondazione Veronesi, anche salvia, rosmarino, maggiorana, zenzero e timo sono grandissimi alleati contro i mali stagionali. Queste spezie sono tonificanti, digestive e riscaldanti e, dunque, particolarmente indicate contro stanchezza e mancanza di forze.

Oltre a vaccini e tisane contro l’influenza d’autunno è questo lo straordinario rimedio naturale.

Approfondimento

Avere in casa questa pianta magica è un rimedio naturale contro tosse e dolori per tutto l’inverno