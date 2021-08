Siamo grandi amanti degli animali e abbiamo appena deciso di adottarne uno ma non sappiamo quale scegliere? Stiamo passando ore e ore in rete alla ricerca del compagno giusto per noi? Niente paura. Un aiuto potrebbe arrivarci dall’astrologia. Quasi nessuno sa che esiste l’animale perfetto da adottare per ogni segno zodiacale. Questo perché ogni segno ha delle caratteristiche che si associano alla perfezione al carattere e alle abitudini di alcuni animali. Settembre potrebbe essere il mese ideale per l’adozione. Alcuni segni, infatti, sono destinati a vivere un mese all’insegna dell’amore. E non soltanto verso le persone.

I nati sotto il segno dell’Ariete amano la vita all’aria aperta, la scoperta e la fedeltà. Per loro la scelta migliore potrebbe essere un cane, meglio se un pastore tedesco o un chihuahua. Anche se sembrano diversi hanno due caratteristiche in comune: il carattere forte e la fedeltà. I partner perfetti per le avventure degli Ariete.

Il Toro è pigro per natura e ama la comodità. Meglio optare per una tartaruga o un criceto. Richiedono poche attenzioni e sono estremamente indipendenti.

Tra i segni più loquaci ci sono sicuramente i Gemelli. Per loro l’animale perfetto potrebbe essere un pappagallino parlante o un merlo. Sarà in grado di sostenere ogni tipo di conversazione.

I Cancro sono estremamente legati alla famiglia e sono sempre in cerca di affetto. Una buona scelta potrebbe essere un cane leale come il Labrador o il Collie.

I nati sotto il segno del Leone amano stare al centro della scena. E hanno bisogno di un animale che attiri l’attenzione. Se amano i cani dovrebbero scegliere una razza particolare ed elegante. Se la scelta cade sul gatto, un Persiano potrebbe essere la soluzione giusta.

I Vergine apprezzano pulizia e ordine. Meglio optare per un animale che sporca poco e facile da gestire. Un pesce rosso, ad esempio.

Gli animali perfetti per la seconda metà dello zodiaco

Chi nasce sotto il segno della Bilancia ama l’equilibrio e la tranquillità. Per questo è sempre meglio evitare animali troppo rumorosi o agitati. La soluzione ideale potrebbe essere un uccellino o un criceto. Oppure un cane elegante ma decisamente tranquillo.

Eccentrici per natura, gli Scorpione sono sempre alla ricerca della novità e dell’insolito. Per loro sono ideali sia cani che gatti. L’importante è che non siano animali di razze che si vedono tutti i giorni.

I Sagittario hanno bisogno di stare sempre in continuo movimento e cercano un compagno che assecondi la loro voglia di esplorazione. Un cane attivo come il Setter potrebbe essere il compagno perfetto.

I nati sotto il segno del Capricorno sono grandissimi lavoratori. E hanno bisogno di un animale che regga i loro ritmi. I vari cane da pastore riusciranno sicuramente a stare al passo.

Altro segno che ama l’unicità, l’Acquario ha bisogno di un compagno da mostrare al pubblico. Magari un uccello esotico, estremamente intelligente e dal piumaggio decisamente colorato.

I Pesci cercano l’amore e sono sempre disposti a darlo. Per loro il compagno ideale è un cane di cui prendersi cura e da cui ricevere affetto e attenzioni costanti.