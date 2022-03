Contro rughe, macchie e altre imperfezioni della pelle, questo prodotto di bellezza economico e biologico è l’ideale per lavare il viso

Non molti conoscono gli enormi benefici che può avere l’aceto di mele per la bellezza della pelle. Esso è composto da acidi e antiossidanti, efficaci contro macchie e brufoli. Le sue proprietà sono tanto più interessanti se si pensa che, a differenza di altri costosi prodotti di bellezza, è economico. Inoltre, ha il vantaggio di essere un prodotto completamente naturale, reperibile facilmente anche nei supermercati. Dunque, qui di seguito spiegheremo i motivi per cui dovremmo iniziare a lavare il viso con l’aceto di mele. Anzitutto, esso è un prodotto biologico, che si potrebbe utilizzare in alternativa al tonico per terminare la pulizia del viso.

Tra le sue proprietà vi sarebbe quella di combattere il sebo in eccesso, grazie agli acidi organici in esso contenuti. Questi ultimi consentirebbero di regolare il pH cutaneo, riducendo l’eccessiva produzione di sebo. Quindi, svolgerebbe una funzione purificante e astringente. Inoltre, rimuovendo le tossine che si depositano nei pori, se applicato con regolarità, agirebbe contro punti neri e brufoli.

Gli altri benefici inestimabili del prodotto

L’aceto di mele contiene alfa-idrossiacidi, utili a rimuovere le cellule morte che potrebbero causare la comparsa delle macchie. In più, coadiuverebbe il processo di ricambio e rigenerazione cellulare. Strettamente connessa alla funzione appena enunciata, vi è quella di agire come tonico, prevenendo le rughe e la flaccidità della pelle. Ma non è finita qui, perché l’aceto di mele è un ottimo rimedio anche contro le scottature solari o accidentali. Sicché, grazie alle sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, ridurrebbe il bruciore e accelererebbe la cicatrizzazione dei tessuti.

Quindi, è un ottimo alleato per la nostra pelle ma svolgerebbe anche una funzione antisettica, prevenendo le infezioni. Veniamo adesso ad alcuni chiarimenti su come va usato e preparato in casa.

Contro rughe, macchie e altre imperfezioni della pelle, questo prodotto di bellezza economico e biologico è l’ideale per lavare il viso

Anzitutto l’aceto di mele che dovremmo utilizzare deve essere biologico, cioè puro al 100%, altrimenti risulta meno efficace. Ne basteranno 5 cucchiai in una tazza di acqua fredda per preparare il nostro prodotto di bellezza. Nell specifico, diluiamo il tutto in una tazza o in un recipiente, per poi utilizzarlo sul viso, servendoci di un dischetto. Si ricordi che è sempre consigliabile diluirlo con l’acqua, in quanto i suoi acidi sono forti e quindi potrebbero irritare la pelle. Abbiamo quindi visto quanto l’aceto di mele possa essere un ottimo alleato contro rughe, macchie e altre imperfezioni della pelle, da provare di sicuro.

