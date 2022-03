Molti di noi si sono già accorti di qualcosa che sta cambiando, in questi giorni. Basta andare al supermercato per accorgersi che molti scaffali, come quello della farina, o della pasta, si stanno svuotando molto velocemente.

È l’effetto “psicosi” che si registra a seguito della terribile guerra che sta avendo luogo in questi giorni in Ucraina. Le conseguenze di questo difficile momento storico si ripercuoteranno anche sul resto del Mondo e stiamo iniziando a vederle già anche nel nostro Paese. Basti pensare al salasso delle bollette di luce e gas, che già nel primo trimestre del 2022 hanno registrato un aumento di prezzo anche del 55%.

A tal proposito, potrebbero tornare utili questi 5 accorgimenti d’oro che ci permetteranno di risparmiare e salvare il portafoglio.

Non parliamo, poi, del tanto chiacchierato aumento di prezzo di benzina e carburante, che ormai ha superato di molto anche i 2 € al litro. Così anche le materie prime, che stanno subendo aumenti di prezzo davvero considerevoli.

Paura di non poter accedere a questi prodotti

Questa frenesia ha coinvolto tantissime persone che hanno già invaso i supermercati, per paura di rimanere sprovvisti di alcuni alimenti. Tra i più richiesti e acquistati al momento, troviamo sicuramente la farina. Questo bene di prima necessità è fondamentale per moltissime persone, che preferiscono tenerla in casa per preparare pane, pasta, pizza e tanto altro.

La corsa all’acquisto, però, non riguarda solo la farina, ma anche questi altri 2 ingredienti molto amati e sfruttati nella nostra cucina.

Oltre alla farina, ecco quali sono gli altri 2 beni di prima necessità che stanno andando a ruba nei supermercati per la temuta mancanza di rifornimenti

In questi giorni si sta molto parlando dell’aumento di prezzi della benzina, ma anche il costo dei generi alimentari sta lievitando in maniera non indifferente. Come riporta l’AGI, in alcuni casi gli alimenti hanno registrato aumenti di prezzo che arrivano, addirittura, fino al 100%.

In questa situazione, farina, olio di semi e zucchero sarebbero tra i prodotti più acquistati in assoluto dalle persone. Proprio per questo motivo, alcuni supermercati avrebbero già iniziato a stabilire un tetto massimo d’acquisto per ogni persona, per evitare che qualcuno ne rimanga sprovvisto.

I supermercati sono fiduciosi

In questo clima di profonda incertezza, bisogna sottolineare la fiducia trasmessa dai supermercati. Questi, infatti, avrebbero cercato di rassicurare i cittadini, sottolineando la disponibilità dei rifornimenti.

Nonostante questo, però, le persone hanno cominciato a fare scorte e i primi alimenti andati a ruba sono i beni di prima necessità e gli alimenti a lunga scadenza. Oltre alla farina, all’olio di semi e ai pacchi di zucchero, come già detto prima, tra gli alimenti più acquistati ci sarebbero anche pasta, passata di pomodoro e acqua.