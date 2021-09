Solitamente, durante o dopo l’esposizione al sole vediamo comparire sul viso delle macchie più o meno scure. Ebbene, si tratta del melasma, un disturbo estetico della pelle, causato dalla sovrapproduzione di melanina. Detto problema è molto diffuso nelle donne e si associa, prevalentemente, al sole e all’estate. La sua localizzazione è concentrata, per lo più, su guance, fronte, naso e nella zona chiamata comunemente “baffetto”. Ma vediamo come fare contro le tanto antiestetiche e antipatiche macchie del viso.

Anzitutto, per quanto riguarda le cause si presume che il melasma sia legato all’attività ormonale. Tant’è che esso colpisce, in particolare, le donne durante la gravidanza. Tuttavia, è probabile che ci siano delle concause quali: stress, l’utilizzo di creme profumate, la predisposizione genetica. A queste, si aggiungono l’assunzione di farmaci foto-sensibilizzanti, come la pillola anticoncezionale. Tecnicamente, le macchie si identificano con un eccesso di melanina, che è anche il pigmento che consente l’abbronzatura. Inoltre, questo stesso pigmento, protegge la pelle dai raggi ultravioletti.



Erroneamente, si pensa che le macchie compaiano solo in estate ma non è così. Esse, infatti, si attenuano soltanto durante l’inverno, per cui dobbiamo continuare ad utilizzare uno schermo solare adeguato durante tutto l’anno. Inoltre, bisogna fare molta attenzione ai prodotti che si utilizzano, perché, alcuni di questi, possono peggiorare la situazione. Ciò accade, solitamente, in caso di creme profumate o che contengono sostanze foto-sensibilizzanti. Va, pertanto, letto accuratamente l’elenco delle sostanze contenute nel prodotto.

In inverno, poi, è possibile intervenire con trattamenti estetici mirati, un po’ più intensi ed efficaci e che, in estate, non sono consigliabili. Si pensi al micropeeling o all’applicazione di creme schiarenti, a base di acido ascorbico o glicolico, o all’ossigeno ozono. In alternativa, ci si può rivolgere ai centri medici che effettuano trattamenti più profondi, come peeling, laser e dermoabrasione.



Quindi, le antiestetiche macchie del viso si eleminano o si attenuano attraverso i trattamenti estetici e/o medico estetici. Inoltre, esse vanno prevenute utilizzando degli schermi solari privi di profumo, adatti al proprio tipo di pelle. Per la prevenzione, inoltre, è necessario evitare di fumare e preferire alimenti ricchi di antiossidanti, che contrastano i radicali liberi. Inoltre, si devono certamente evitare l’alcool e le lunghe esposizioni al sole.

