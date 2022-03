Gli italiani e soprattutto i giovani mangiano male. Alcuni studi condotti dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle università di Padova, Torino e Siena indicano come i ragazzi italiani siano secondi in Europa per tasso di sovrappeso e obesità. Valori che sono dati in particolare da uno stile di vita molto sedentario e dal cibo che viene consumato. Quello spazzatura sarà anche gustoso per il palato, ma contiene grassi saturi e zuccheri che potrebbero danneggiare le arterie, aumentare i livelli di pressione e colesterolo e mandare alle stelle la glicemia.

Eppure, basta poco per migliorare e rimediare. Secondo uno studio norvegese, cambiando la propria alimentazione a partire dai 20 anni una donna potrebbe allungare la sua vita anche di 10 anni. Un uomo invece potrebbe arrivare addirittura “guadagnare” 13 anni. Come fare, dunque? Per passare subito a un’alimentazione corretta potrebbero bastare questi quattro pasti al giorno. L’importante è seguire poche semplici regole: sostituire carne rossa e insaccati con gli ortaggi, i cereali integrali, legumi e pesce.

In questo modo tutti quelli che seguiranno questi consigli inizieranno a migliorare alcune pessime abitudini e rimpiazzare il cibo spazzatura. Così si dovrebbe riuscire a tenere a bada colesterolo e zuccheri nel sangue.

Potrebbero bastare questi quattro pasti al giorno per conservare la linea e tenere sotto controllo colesterolo, pressione e glicemia

Cos’è meglio mangiare per raggiungere questo obiettivo? Ecco alcuni esempi pratici di pasti sani da poter mettere subito in atto.

A colazione si può fare largo a una bella tazza di cereali integrali con yogurt, frutta e miele. Potendo scegliere si può preferire lo yogurt greco, che ha un quantitativo di proteine maggiore e meno zuccheri di quello classico. Per abbinare frutta fresca, frutti di bosco e noci, molto energetiche.

A pranzo una bella insalata di farro condita con olio d’oliva, foglie di menta e limone è perfetta. Si può arricchire questo piatto con verdura e legumi. Un bel pasto energetico e riempitivo per dare al cervello la giusta quantità di energia e ridurre il rischio di attacchi di fame anche notturni.

Per cena, largo a salmone e pesce azzurro, cotti in modo semplice: al forno o anche alla piastra. Meno carne rossa lavorata si mangia e meglio è.

E per gli spuntini come si fa? Ebbene, c’è un grande trucco: le noci. Sono una grande fonte di grassi “buoni” che fanno bene anche al cuore. Sono anche ricche di proteine e sufficientemente caloriche per ridare un bel boost di energia quando viene fame.