Non dovremmo mai buttare il guscio e la membrana delle uova, considerati i 4 utilizzi preziosissimi per la nostra salute e bellezza

Le uova sono un alimento importante per il nostro organismo, grazie alle loro numerose proprietà nutritive. Infatti, contengono amminoacidi facilmente assorbibili dal nostro organismo, ad eccezione di zuccheri, vitamina C e fibre. Inoltre, hanno poche calorie e sono ricche di proteine, vitamine e sali minerali. In più, contribuendo alla rigenerazione dei tessuti, svolgono un’attività protettiva per il fegato. Sicché, il consumo di uova è fortemente consigliato per una dieta sana ed equilibrata. Ciò, salvo che non se ne debba limitare le quantità, in presenza di patologie quali colesterolo e diabete.

A parte il suo uso alimentare, tuttavia, le uova possono essere destinate ad altri utilizzi. Molti non sanno, infatti, che i gusci e la membrana, possono risultare davvero importanti per la nostra bellezza.

Gli svariati utilizzi

La membrana traslucida che ricopre l’albume e si trova appena sotto il guscio presenta potenti proprietà rigeneranti. Questo perché contiene sostanze utili alla rigenerazione cellulare, quali: collagene, cheratina, elastina e acido ialuronico. Si tratta, cioè, di tutti elementi utilizzati per la produzione delle normali creme idratanti, antirughe e antietà. Sicché, applicare questa parte dell’uovo sulla cute contribuisce alla ricostruzione e riparazione dei tessuti connettivi e dei piccoli vasi sanguigni. Pertanto, grazie a queste proprietà, potremmo utilizzarla per curare piccoli tagli o le escoriazioni superficiali. Inoltre, il guscio, se ben pulito e disinfettato, può trovare anch’esso interessanti utilizzi.

Si pensi alla preparazione di scrub e maschere nutrienti, ottime sia per il viso che per il corpo. Solo per queste ragioni, delle uova non dovremmo mai buttare il guscio e la membrana. Ma soffermiamoci su altri 3 utilizzi che, oltre quelli indicati, fanno di queste parti dell’uovo un vero strumento polifunzionale.

Non dovremmo mai buttare il guscio e la membrana delle uova, considerati i 4 utilizzi preziosissimi per la nostra salute e bellezza

Per l’utilizzo dei gusci, occorre, come indicato, disinfettarli e poi triturarli, in modo da ottenerne una polvere. Essi possono trovare impiego anche per preparare paste dentifricie. Queste ultime possono servire alla remineralizzazione dentale, oltre che alla protezione dello smalto dei denti e delle unghie. Dette componenti dell’uovo, poi, sono note anche per le loro proprietà sbiancanti, sia per i denti stessi che per il bucato. Basta aggiungere il guscio triturato, in quest’ultimo caso, al detergente per lavare i panni.

Passando agli utilizzi riguardanti la nostra salute, abbiamo che il guscio, ma anche il tuorlo, sono ottimi integratori alimentari, del tutto naturali e facilmente assimilabili. Ciò, grazie al loro contenuto di magnesio, zinco, potassio, rame, sodio e soprattutto carbonato di calcio. Si tratta di tutte sostanze preziose per l’apparato scheletrico, quindi utili contro l’osteoporosi. Infine, la buccia e in generale l’uovo, rappresentano anche un ottimo rimedio naturale contro gastrite e iperacidità di stomaco.

