Non solo succo di limone, ma altri 4 incredibili rimedi della nonna per risolvere questo fastidioso problema della pelle, con il ritorno dell’estate

Con l’avvicinarsi dell’estate, ritorna il grande problema delle macchie brune della pelle. Esse possono dipendere da diversi fattori, ma in generale sono dovute a un’eccessiva produzione di melanina. La causa scatenante sarebbe da ricondurre all’avanzare dell’età, a squilibri ormonali, all’assunzione di determinati farmaci, a scottature o cicatrici. Quando insorgono, comunque, rappresentano un forte inestetismo, che è difficile camuffare, anche con i migliori fondotinta. Sicché, qui indicheremo alcuni modi per prevenire ed attenuare il problema. Vediamo quali sono. Si tratta di rimedi della nonna, da realizzare, anche a casa, in massima economicità e semplicità.

Il primo, più conosciuto in assoluto, è il succo di limone. Esso sarebbe particolarmente indicato per ridurre le macchie dovute a cicatrici lasciate da brufoli. Per utilizzarlo, basta spremere una fetta di limone e usarne il succo, applicandolo sulla pelle con un batuffolo di cotone. Poi, lasciamo agire per circa un minuto e risciacquiamo con acqua.

Altri rimedi della nonna che sarebbero efficaci contro le macchie

Altro rimedio sarebbe l’oleolito di giglio, che si può preparare in casa mettendo a macerare i fiori del giglio nell’olio vegetale di girasole o di oliva. Dobbiamo sapere che questi tipi di fiori contengono alcaloidi steroidei, che svolgerebbero un’azione schiarente delle macchie scure. Per cui questo naturale e salutare rimedio, se usato con costanza, potrebbe aiutarci a schiarire macchie dovute all’età o alle scottature solari. Quindi, non solo succo di limone, ma anche altri 4 eccezionali rimedi naturali potrebbero aiutarci nella lotta a questo insopportabile inestetismo cutaneo.

Passiamo, adesso, al secondo rimedio, che è l’olio essenziale di carota, ottenuto dalla distillazione, a vapore, dei semi di carota. Anch’esso va diluito in un olio vegetale (di girasole o di oliva) e massaggiato sulla pelle.

Non solo succo di limone ma altri 4 incredibili rimedi della nonna per risolvere questo fastidioso problema della pelle, con il ritorno dell’estate

Terzo rimedio interessante per schiarire le macchie della pelle sarebbe l’olio di lampone, anch’esso ottenuto dalla spremitura dei semi. Essendo ricco di vitamina E e carotenoidi, acido gallico e acidi grassi mono e poli insaturi, svolgerebbe una duplice funzione. Infatti, sarebbe un mix micidiale di antiossidanti per la pelle, oltre che uno strumento schiarente. Si può trovare in erboristeria e andrebbe applicato nei giorni precedenti l’esposizione solare e subito dopo la stessa. Il tutto, per preparare la pelle al sole e prevenire la formazione delle macchie. Quarto ed ultimo rimedio sarebbe rappresentato dall’essenza di sedano, ricavato dalla distillazione, in corrente di vapore, dei semi di Apium Graveolens. Basta aggiungere 10 gocce di olio essenziale di sedano a 30 millilitri di olio vegetale od oleolito di giglio. Poi, lo massaggiamo sulle macchie da trattare. Esso, se utilizzato con regolarità, rappresenterebbe un rimedio davvero efficace contro le macchie brune.

