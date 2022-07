In un recente sondaggio sulle sneakers più in voga tra i nostri giovani sono stati confermati i modelli delle maison più famose. Con qualche sorpresa però che vedremo proprio in questo articolo. Innanzitutto, parlando di giovani conviene puntare il dito sul fatto che le ragazze indossino indistintamente sneakers dei maschietti. Punto secondo, le nostre splendide quarantenni e cinquantenni, sempre più giovanili e affascinanti non si vergognano a indossare sneakers sportive come le loro figlie. Abbiamo anche visto recentemente come la moda del momento abbia rifiutato in parte i vestitini troppo attillati per tornare a quelle più abbondanti. Ma, tornando alle nostre scarpe, dalle prime settimane estive sembrerebbe proprio che le sneakers stiano contendendo il primato alle zeppe, al sandalo e alle ballerine.

Un modello che riporta agli anni ‘80

Contro ogni pronostico saranno queste le sneakers comode anche per l’estate 2022, per chi non cerca necessariamente il piede più scoperto possibile, seguendo invece le tendenze del momento. Non smetterà di stupire la moda più giovanile, che torna spesso ai magnifici anni ’80 anche tra le scarpe. Quotatissime, anche se leggermente in discesa, le mitiche “Converse All Star”. Un’icona senza tempo, che da un paio d’anni però ha abbandonato il monocolore per lanciarsi in tutte le fantasie possibili e immaginabili. Più del modello basso, ecco andare alla grande quello a stivaletto, con disegni e sfumature, borchie e chiodi e accessori di ogni genere incollati sopra. Facilissimo trovarle in molti negozi di scarpe, con vari prezzi che arrivano a cifre anche davvero alte nel caso in cui siano di qualche stilista famoso.

Contro ogni pronostico saranno queste le sneakers comode e alla moda che renderanno più giovanili gli italiani con un tocco di classe e personalità

Sicuramente uno che non è artista vero e proprio ma è comunque una macchina da guerra a livello economico è Michael Jordan. L’ex campione di basket americano che si è inventato la sua linea sportiva all’interno della Nike. Anche in questa estate 2022 tra i modelli più gettonati ci sono sicuramente quelli della sua linea personale. Così come sembra non mollare nemmeno un centimetro la mitica e inossidabile linea dell’Adidas targata Stan Smith. Tra le nuove tendenze, attenzione invece alle creazioni di Virgil Abloh, fondatore della casa americana Off White, vero e proprio pioniere dello stile di strada. Ma attenzione anche alle creazioni di Balenciaga e Gucci, stravaganti e multicolori per un look aggressivo.

