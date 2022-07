Meno di 5 euro e pochi minuti per realizzare l’antipasto più delizioso del momento con gustose zucchine non fritte né grigliate

Tra gli alimenti più consumati e apprezzati della bella stagione per la loro versatilità in cucina troviamo le zucchine. Queste sono ottime per la preparazione di numerose ricette sfiziose e last minute.

Gustose se consumate ripiene, fritte, grigliate o al forno, sono perfette per la realizzazione di primi piatti come le pennette con crema di zucchine e mandorle. Oppure ottime per accompagnare secondi di carne e pesce ed anche la tanto amata mozzarella.

Insomma, le zucchine sono un evergreen della tavola da consumare anche con una frequenza giornaliera. Infatti sono delle verdure ricche di fibre che aiutano la motilità intestinale.

Meno di 5 euro e pochi minuti per realizzare l’antipasto più delizioso del momento con gustose zucchine non fritte ne grigliate

Velocissimi e gustosi, gli involtini di zucchine al forno ripieni sono un’idea originale per portare in tavola della verdura con fantasia. Un modo geniale per fare consumare le verdure anche ai piccoli di casa.

Per la preparazione di questa ricetta saranno necessari circa 20 minuti.

Involtini di zucchine ripieni

Ingredienti:

3 zucchine;

200 g di prosciutto;

200 g di scamorza;

pangrattato q.b.;

30 g di Parmigiano;

olio e sale q.b.

Procedimento

Lavare accuratamente le zucchine, asciugarle e tagliarle a fettine sottili. Passare le fettine prima nell’olio e poi nel pangrattato, precedentemente mescolato con del Parmigiano e un pizzico di sale.

Posizionare le fette di zucchine impanate su una teglia precedentemente foderata con carta da forno e infornare a 180 gradi per 15 minuti. A metà cottura girare le zucchine. Una volta pronte, attendere qualche minuto che si raffreddino e farcirle con prosciutto cotto e scamorza. Arrotolarle a mo’ di involtino e chiuderle con l’aiuto di uno stecco. Su ogni stecchino è possibile posizionare più di un involtino. Riposizionare gli involtini sulla teglia foderata e infornare per 5–10 minuti.

Una volta cotti e filanti, gli involtini saranno pronti per essere serviti e mangiati.

Se si preferisce, è possibile realizzare le zucchine nella variante ripiena; in questo caso i tempi di cottura saranno leggermente più lunghi. Inoltre è possibile aggiungere al pangrattato anche delle erbe aromatiche.

Alternative gustose

Per sostituire le zucchine possiamo utilizzare le melanzane, ortaggi dal sapore più deciso, ma che si prestano altresì bene per numerose preparazioni. Il procedimento per la preparazione sarà il medesimo.

Ebbene, occorreranno meno di 5 euro e pochi minuti per realizzare l’antipasto più delizioso del momento che metterà d’accordo tutti per la sua bontà.

Lettura consigliata

Non i soliti petti di pollo in padella o merluzzo scondito ma un secondo piatto proteico fresco e leggero