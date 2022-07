Essendo ormai nel pieno dell’estate, per molte persone e famiglie è finalmente arrivato il momento di partire e concedersi la tanto meritata vacanza. Questo, però, non è vero per chiunque. Infatti, per molti altri, a causa del lavoro o di altre esigenze, le ferie sono ancora lontane. Per questi motivi, quindi, molte persone stanno ancora valutando itinerari di viaggi, mete e spostamenti.

In questa fase di ricerca un aspetto decisivo è sicuramente il prezzo. Il periodo di crisi che stiamo vivendo, infatti, ci costringe a restar cauti con le spese. In questo contesto, quindi, quasi tutti sono alla ricerca di mete convenienti, dove alloggiare, spostarsi e mangiare al giusto prezzo e senza rinunciare al divertimento.

Secondo quanto riportato dall’Isnart sul suo report di analisi economico-territoriale, pare che sia la Puglia la regione più conveniente per i turisti. Nelle prossime righe sveleremo il perché e quali sono le località più suggestive di questa magica terra assolutamente da visitare.

Secondo un’indagine sarebbe questa la regione italiana più conveniente per i turisti dove si spende poco per dormire e mangiare

Tra l’inverno 2021 e la primavera 2022, la Puglia ha ospitato circa 26 milioni di turisti che si stima abbiano speso sul territorio circa 2,4 miliardi di euro. La spesa media giornaliera dei turisti si attesta attorno ai 40 euro a persona per l’alloggio e 61 euro per le altre spese. Questi dati sono inferiori rispetto alla media nazionale. In Italia, infatti, si spende circa 57 euro al giorno a persona per l’alloggio e 73 euro per tutte le altre spese.

Quale località vedere in Puglia

Quindi, abbiamo appena visto che secondo un’indagine sarebbe questa la regione italiana più conveniente dove trascorrere le vacanze. Approfittando dei prezzi abbastanza competitivi, potrebbe essere una buona occasione, per i turisti, visitare la Puglia soffermandosi nelle località più rinomate.

Partendo dal nord della regione, sarebbe un peccato perdersi, ad esempio, l’antico borgo di Monte Sant’Angelo e la spettacolare Foresta Umbra. Scendendo lungo la costiera adriatica, si potrebbero poi visitare le Isole Tremiti, Castel del Monte, Bari, Polignano a Mare, Alberobello e tante altre località.

Scendendo verso il territorio salentino, troviamo innanzitutto Lecce, che molti considerano la Firenze del sud Italia. Nella sua provincia possiamo immergerci nell’entroterra, visitando tantissime realtà, come ad esempio Otranto, Specchia e Presicce. Queste 3 località sono annoverate tra i borghi più belli d’Italia e varrebbe davvero la pena visitarle. Inoltre ricordiamo Gallipoli, Santa Maria di Leuca e tutte le meravigliose spiagge e località costiere distribuite sia sulla costa adriatica che ionica.

Lettura consigliata

Pochi sanno che a 15 minuti da Otranto c’è questa meravigliosa spiaggia incontaminata e perfetta per rilassarsi