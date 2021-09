Quando le temperature scendono non mancano di tornare a far visita i classici disturbi stagionali accompagnati dai tipici sintomi. Dolori muscolari, occhi rossi ed il terribile naso che cola su tutti. Questo fastidioso inconveniente, medicalmente parlando, è chiamato rinorrea ossia un eccesso di muco dal naso o dalle cavità paranasali, ed è distinta in posteriore ed anteriore. Intuitivamente, la prima vede l’accumulo di secrezione nella zona retronasale, mentre quella anteriore si manifesta con perdita di liquido dal naso.

Le cause di rinorrea possono essere davvero molteplici e raramente questa compare da sola. Più spesso la rinorrea è accompagnata da influenza e raffreddore, o può comparire come reazione allergica. Per correre ai ripari contro naso chiuso e gocciolante ecco 4 soluzioni naturali per questo fastidioso malanno di stagione.

Aspirine naturali

In caso di infiammazione delle mucose, parliamo di rinite di cui la rinorrea è una conseguenza che riduce l’olfatto ed irrita il naso. In aggiunta, potrebbe portare ad ulteriori conseguenze come insonnia, alito cattivo ed escoriazioni all’interno delle radici.

Per contrastare questo fenomeno sono davvero efficaci le spezie, in particolare curcuma e curry. Queste sono state giudicate delle aspirine naturali, grazie all’abbondanza di acido acetilsalicilico che vantano effetti antiossidanti e antinfiammatori.

Molto nota per le sue proprietà di liberare le vie aeree è la liquirizia, utilizzata nei trattamenti contro bronchite e febbre. I principi attivi al suo interno, integrati agli elevati quantitativi di potassio rendono la liquirizia un fedele alleato contro il naso chiuso.

Per chi fosse in possesso di ortiche in giro per il giardino farebbe bene a non gettarle via per 2 sorprendenti motivi. La prima è che potremmo ricavarne un eccellente fertilizzante naturale a costo zero, la seconda è che gli infusi di ortica sono ottimi anche per la rinorrea. Infatti, per estratto o per infusione, l’ortica sembrerebbe bloccare con efficacia il muco, ed ha il potere di inibire le razioni allergiche.

Sempre in tema di piante ed infusi, passiamo ora all’artemisia, pianta meno nota ma dagli effetti sorprendenti. Infatti, avere questa pianta magica in casa è un rimedio naturale contro tosse e dolori per tutto l’inverno come sostenevano già dall’antica Cina.

Naturalmente, esistono in commercio spray nasali specifici, anche naturali da poter acquistare in farmacia. Questa proposta è una soluzione più che valida ma, come sempre, è bene chiedere parere di una specialista anche per valutare eventuali controindicazioni.

