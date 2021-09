Osservando il grafico delle quotazioni si evince che un rialzo del 40% potrebbe essere molto vicino per le azioni Fervi.

Come mai giungiamo a questa conclusione? L’attesa del rialzo è supportata dai fondamentali della società e dalla sua valutazione?

La proiezione in corso è rialzista e ha già raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 13,5 euro. Purtroppo per i rialzisti, però, questo livello sta resistendo alla pressione dei tori e questo potrebbe dare qualche problema. Se nel giro di qualche settimana, infatti, non si dovesse rompere la resistenza, potremmo assistere a un ritracciamento fino in area 12,5 euro. Lo scenario rialzista verrebbe accantonato solo nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 11,8 euro.

Al rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura dove notiamo la massima estensione in area 19 euro per un potenziale rialzo del 40%.

Che lo scenario rialzista sia quello favorito si evince dalla posizione rialzista in corso del BottomHunter e dello Swing Indicator.

Scenario rialzista che è supportato anche dalla valutazione di Fervi. Secondo il criterio dei multipli di mercato, infatti, il titolo è sottovalutato di circa il 50% rispetto alla media del settore di riferimento. Inoltre, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 30%. Infine, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 1.01 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

Un altro punto di forza formidabile di Fervi è la sua situazione finanziaria. È raro, infatti, trovare una società che abbia un indice di liquidità, sia di breve che di lungo, superiore a 5. Questa solidità si riflette anche nel rapporto debito totale su capitale totale che è di poco superiore al 40%.

Per concludere ricordiamo che il prezzo obiettivo medio indicato dall’unico analista che copre il titolo è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Il titolo Fervi (MIL:FVI) ha chiuso la seduta del 14 luglio a 11,5 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

