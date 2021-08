L’estate sta inesorabilmente volgendo al termine, ed è ora di prepararci alle stagioni più rigide. Tuttavia, il clima ancora consente di apportare qualche nuovo innesto nel nostro giardino che potrebbe tornare davvero utile per la stagione invernale. Da un punto di vista estetico potremmo puntare a terrazzi e giardini meravigliosi con questa pianta resistente al freddo che può durare 100 anni. Ma, attraverso il giardinaggio, possiamo fare anche prevenzione.

Infatti, insieme al clima più freddo arrivano anche le classiche influenze di stagione, accompagnate da dolori e mal di gola.

Ora, non possiamo pretendere di piantare un albero di antibiotici, ma dalle piante possiamo ricavare infusi per superare brillantemente gli acciacchi del freddo. Infatti, avere in casa questa pianta magica è un rimedio naturale contro tosse e dolori per tutto l’inverno.

Una pianta avvolta nel mito

La pianta di cui tratteremo è l’artemisia, che deve le sue origini alla dea Artemide, e storicamente considerata una pianta dai poteri magici. In passato, trovava uso per allontanare negatività, cattive influenze e incrementare i poteri psichici. Oggi, invece, è largamente diffusa nella medicina omeopatica e, gruppi di ricerca, stanno valutando gli effetti dell’artemisinina sul tumore.

Come moltissime piante, anche l’artemisia è suddivisa in più generi con caratteristiche diverse, in questo caso stiamo trattando dell’artemisia annua.

Già l’antica medicina cinese utilizzava infusi, tisane e suffumigi di artemisia per combattere la febbre, dolori reumatici e addirittura impotenza.

Come detto in precedenza, ogni genere di artemisia ha proprietà differenti utilizzati per trattamenti naturali diversi. Una tisana o un infuso di foglie secche di artemisia annua 2/3 volte al giorno si rivela un fedelissimo alleato contro tutti i classici disturbi invernali. Versando 250 ml di acqua appena bollente su circa 10g di foglie o fiori secchi di artemisia otterremo un’ottima tisana dal sapore leggermente amaricante.

Attenzione però, è sempre bene rivolgersi ad un erborista e un medico per i trattamenti da seguire. Come sempre, tutto quello che facciamo per il corpo merita un parere competente.