Con l’arrivo dell’autunno le piogge si intensificano e quell’aria fresca che tanto amiamo inizia a percepirsi. Peccato, però, che questa freschezza e quel leggero venticello che ogni tanto ci sfiora i capelli sono “fatali” per la cervice. Chi soffre di cervicale infiammata conosce bene cosa significa stare ore sul letto senza potersi alzare perché è come se si vedesse la “stanza girare”.

I sintomi della cervicale infiammata, infatti, sono capogiri e vertigini che potrebbero provocare anche nausee e conseguenti rigetti, nonché la rigidità del collo e dolori. Spesso questi dolori si irradiano anche sulle parti vicine e quindi le orecchie.

Ciò nonostante, il mal d’orecchio può essere causato non solo dalla cervicale infiammata ma da diversi fattori. Uno di questi è l’influenza che potrebbe giungere a causa del freddo preso durante la giornata. Il team di ProiezionidiBorsa raccomanda di rivolgersi sempre al medico per ulteriori valutazioni e, in caso, per indicare una terapia.

Ma possono essere d’aiuto anche alcuni rimedi della nonna che, come sappiamo, non fanno male poiché si utilizzano degli ingredienti per lo più naturali. Inoltre, non vi è alcun costo aggiuntivo poiché trattasi di prodotti che abbiamo in casa. Ecco perché contro mal d’orecchio e dolori cervicali ecco un rimedio davvero inaspettato ma efficace.

Dentro la calza …

Sembra davvero incredibile eppure è un rimedio di origine molto antica che utilizzavano le nostre bisnonne o, addirittura, le trisavole. “Dentro la calza”, sì perché è proprio quello che ci occorre. Una calza sbiadita che volevamo buttare. Non gettiamola dentro la spazzatura perché potrebbe tornarci utile.

Contro mal d’orecchio e dolori cervicali ecco un rimedio davvero inaspettato ma efficace

Cosa dobbiamo mettere dentro la calza? Il sale grosso. Ma aspettiamo perché il sale deve essere riscaldato. Prendiamo, dunque, una padella e versiamo un pugno di sale. Se utilizziamo la calza lunga allora ce ne servirà una quantità maggiore. Riscaldiamo e non appena sarà ben caldo e leggermente brustolito spegniamo il fuoco. Con l’aiuto di un utensile, come l’imbuto, per non scottarci, versiamo il sale dentro la calza. Chiudiamo, anche tramite un elastico, e poggiamo sul collo e sulle orecchie.

È davvero un rimedio inusuale e inaspettato, ma sembra proprio che il sale caldo assorbi l’umidità e alleggerisca il peso che si percepisce sul collo a causa dell’infiammazione. Chiaramente al posto della calza si può usare qualsiasi cosa, a condizione che si tratti di una cosa vecchia poiché potrebbe rovinarsi.

Questo è un rimedio della nonna ma per sicurezza consultiamo il medico per un consulto.

