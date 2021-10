Ritorna l’appuntamento con la rubrica di “Cucina” di ProiezionidiBorsa e questa volta non consiglieremo una ricetta vera e propria ma ciò che sta alla base delle preparazioni. A volte si fanno degli errori che potrebbero essere evitati avendo la strumentazione corretta, ma ahimè proprio quegli errori sono la causa della non riuscita del piatto.

Sembra incredibile, eppure è così. Gli utensili sono davvero importanti e avendo a disposizione quelli adatti a fare una determinata cosa, sicuramente il piatto avrà una connotazione diversa. Ma sbagliare in cucina è normale e proprio dagli errori si impara a migliorarsi.

A tal proposito, recentemente abbiamo trattato dell’argomento dal punto di vista dei consigli da chef per i principianti. Chi si affaccia all’arte culinaria non deve temere di sbagliare e l’articolo potrebbe essere davvero molto utile.

Vediamo allora per ciascuna categoria la strumentazione che non deve mancare in casa. Ecco i migliori utensili da cucina da comprare per non sbagliare e fare piatti straordinari.

Per la pasticceria

La pasticceria è la categoria forse più amata ed è quella realizzata da più persone. A volte fare un dolce non è così semplice, a seconda della ricetta. Anche se generalmente gli ingredienti basici sono sempre gli stessi: latte, uova e farina.

I must have della pasticceria sono:

lo sbattitore per sbattere le uova affinché si amalgamino con gli altri ingredienti. Ci sarebbe anche la frusta ma dipende dalla quantità di ingredienti da usare. Lo sbattitore elettrico sarebbe più opportuno;

la spatola che serve per glassare i dolci e uniformare, ed è meglio usare quella in silicone chiamata anche lecca-pentole oppure la offset;

il sac-à-poche serve per le decorazioni e per la farcitura delle torte per esempio, con questo strumento le decorazioni saranno perfette;

la bilancia. Anche se sembrerà strano, ma esiste la bilancia elettronica per dolci ed è meglio utilizzare questa piuttosto che quella che usiamo per la pasta o al posto dei misurini;

il mattarello che non deve mancare assolutamente perché serve a stendere l’impasto.

Per i piatti salati

Oltre a tutto quello che abbiamo e che serve in cucina, ci sono alcuni utensili originali e pratici per non perdere tempo. Non sono dei must have ma possono tornare utili:

separatore di uova, separare cioè l’albume dal tuorlo;

pela-gamberi è forse la cosa che non ci saremmo mai aspettati di sentire. Dopo il pelapatate adesso c’è anche questo;

snocciolatore per frutta con nocciolo o comunque per tutto quello che lo contiene;

pennello per spennellare non solo il salato ma anche i dolci.

Ecco i migliori utensili da cucina da comprare per non sbagliare e fare piatti straordinari

Abbiamo spiegato perché un utensile è migliore rispetto ad un altro. Per esempio il forchettone sarebbe indicato per prendere la pasta lunga mentre il mestolo per quella corta, oltre che per la zuppa. Oppure è meglio utilizzare il cucchiaio in legno per mescolare la pasta anziché quello in silicone.