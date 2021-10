Siamo riuscite a superare la prova costume durante l’estate? Adesso che è finita cerchiamo di mantenerla. Certo, sarà difficile in vista delle feste che si susseguiranno nei prossimi mesi. Ma mica possiamo stare tutta la nostra vita a dieta!

Ma sicuramente con qualche accortezza possiamo riuscire a mantenere la linea senza rinunciare al gusto. L’unica cosa che dobbiamo fare è mangiare sano ed equilibrato, senza eccedere con le quantità, e durante i pasti liberi, che ci stanno ogni tanto, non dobbiamo strafare.

Se per esempio abbiamo un aperitivo e beviamo una bevanda alcolica accompagnata da patatine e stuzzichini, a cena mangiamo una proteina e un contorno di verdure. Non mangiamo cibo spazzatura né, al contrario, stare digiuni per “compensare” lo sgarro. Adottando questa attitudine, cercando cioè di bilanciare il tutto, non rinunceremo ai piaceri e continueremo a stare in forma.

Per chi, invece, è in sovrappeso e vuole raggiungere l’obiettivo della desiderata pancia piatta, i kilogrammi di troppo non saranno più un problema grazie a questa soluzione economica.

La naturalezza fa bene!

Raggiungere la pancia piatta e avere un fisico scolpito è il desiderio di tutte, anche se le donne curvy sono veramente belle e altrettanto sensuali.

Ma se questi kilogrammi in eccesso scompensano l’equilibrio e il benessere interiore, allora bisogna dimagrire. Ricordiamo che l’essere in sovrappeso e soprattutto l’obesità possono comportare problemi abbastanza seri.

Cosa fare? Sicuramente rivolgersi ad un dietologo o nutrizionista che prescriverà una dieta apposita per ciascuno di noi. E poi, davvero fondamentale è l’attività fisica. Oltre ad un’alimentazione sana e allo sport, questi rimedi naturali potrebbero essere utili.

Prendiamo un cavolo cappuccio (o la verza) e dopo averlo tritato nel frullatore lo mettiamo dentro una casseruola con 1 litro d’acqua, 20 chiodi di garofano e un limone. Portiamo ad ebollizione per qualche minuto.

Sia il cavolo cappuccio che la verza sono ottimi per la salute poiché contengono antiossidanti, vitamine e sali minerali. Ma sono un toccasana anche per il benessere fisico poiché contribuiscono ad accelerare il metabolismo e a bruciare più velocemente i grassi in eccesso. Per non parlare del limone, che magnifico prodotto! Sono ormai note a tutti le proprietà benefiche del limone: contiene vitamine soprattutto la C, è un antiossidante e un brucia grassi naturale. Oltre a portare un sapore incredibile. Infine i chiodi di garofano incidono sul gonfiore addominale, hanno proprietà digestive e stimolano il metabolismo.

Chiaramente consigliamo di rivolgersi al proprio medico prima dell’assunzione.