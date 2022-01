Siamo nel cuore delle vacanze di Natale. Anche Capodanno è appena passato e sicuramente pranzi e cene hanno lasciato i loro strascichi. Le prime conseguenze le avvertiremo sul nostro girovita. In secondo luogo, però, a risentire del periodo di festa saranno anche le nostre povere tovaglie, martoriate dalle macchie di cibo e bevande. Se alcune macchie sono semplici da rimuovere, altre sono molto più ostinate. Tra queste ci sono soprattutto le macchie di vino e di unto, che possono essere una vera tragedia. Ma un rimedio c’è. Contro le macchie di vino e unto sulla tovaglia questo ingrediente naturale è meglio di detersivo e candeggina. Applicando subito l’ingrediente sull’alone di vino o di unto, possiamo smacchiare la tovaglia anche senza bisogno della lavatrice.

Se la tovaglia delle feste è piena di macchie di vino e di unto, la prima cosa da fare è non disperare. C’è un rimedio anche per queste macchie estremamente ostinate, anche se forse molti non lo conoscono. La cosa migliore da fare non è buttare la tovaglia nella lavatrice. Al contrario, dobbiamo lavorare le macchie di vino e di unto a secco. La cosa migliore da fare è prendere una spugna o un batuffolo di cotone e bagnarlo con un pochino di alcol e, soprattutto, della glicerina. Preparata la nostra soluzione fai da te, provvediamo a strofinare la macchia con la spugna, prima con delicatezza, poi più energicamente. Anche le macchie più minacciose dovrebbero sparire, o quantomeno diventare più impercettibili. Se l’alone permane, dopo una passata di spugna, possiamo lavare la tovaglia in lavatrice come abbiamo sempre fatto. La soluzione di alcol e glicerina avrà indebolito la macchia.

Un altro trucchetto per ridare nuova vita alle tovaglie macchiate dopo le feste

Un’altra macchia, che spesso rovina le tovaglie durante le feste di Natale, è quella di cera. Anche in questo caso il miglior rimedio non è il detersivo o la candeggina, ma l’utilizzo di un semplice oggetto. Stiamo parlando del phon. Applichiamo un foglio di carta assorbente sulla tovaglia e poi riscaldiamo la macchia con il phon. In questo modo la cera si scioglierà e aderirà sul foglio di carta assorbente. Una volta che la maggior parte della cera sarà rimossa, ultimiamo la pulizia con il metodo analizzato in precedenza o mettendo la tovaglia in lavatrice.

