Siamo nel bel mezzo delle feste natalizie e l’anno nuovo è appena iniziato. In queste occasioni siamo soliti trascorrere il tempo in compagnia della famiglia e degli amici più cari.

I pranzi delle feste terminano in genere con una buona fetta di panettone o pandoro, perché tipici del periodo. Se vogliamo arricchirli ulteriormente, è impossibile resistere a questa deliziosa crema per farcire pandoro e panettone pronta in soli 5 minuti senza usare i fornelli.

Molto spesso capita che avanzino delle pietanze o dei dolci. Buttarli via è sempre un peccato e a volte basta soltanto una buona idea per evitare inutili sprechi.

Ecco perché oggi spieghiamo che solo pochissimi sanno come riciclare il pandoro avanzato trasformandolo in un cremoso dolce pronto in soli 5 minuti.

Panettoni e pandori simboleggiano le feste natalizie. Tuttavia, abbiamo suggerito che per stupire gli ospiti a Capodanno possiamo anche preparare questo cremosissimo dolce alle mele che ci farà dimenticare pandoro e panettone.

Per riciclare invece il pandoro avanzato ci serviranno solo pochissimi ingredienti e una manciata di minuti. Dunque, rimbocchiamoci le maniche, scopriamo che cosa ci serve e tutti i passaggi da seguire.

Ingredienti

2 fette di pandoro;

4 mele;

150 ml di panna per dolci;

100 g di zucchero;

30 g di burro;

1 limone;

2 cucchiaini di cannella;

30 g di zucchero a velo.

Solo pochissimi sanno come riciclare il pandoro avanzato trasformandolo in un cremoso dolce pronto in soli 5 minuti

Per iniziare, laviamo e sbucciamo le mele. Tagliamole a tocchetti e trasferiamole in una ciotola capiente. Spremiamo il succo di limone ed aggiungiamolo alle mele per evitare che possano annerirsi.

Intanto, sciogliamo due terzi del burro a disposizione in una padella ed aggiungiamovi le mele a tocchetti. Uniamo anche la cannella e lo zucchero semolato e lasciamole rosolare per un paio di minuti, mescolando di tanto in tanto.

Con il burro rimasto ungiamo una pirofila di vetro e distribuiamo al suo interno le mele. Tagliamo il pandoro a cubetti e adagiamolo sulle mele. Facciamo cuocere il nostro dolce con la funzione grill per qualche minuto del forno oppure nel microonde.

Quando la superficie del dessert diventerà dorata e croccante, sarà pronto. Nel frattempo, montiamo la panna a neve ferma insieme ad un cucchiaio di zucchero a velo. Sforniamo il dolce e lasciamolo intiepidire. Infine, serviamolo in coppette di vetro accompagnato da qualche ciuffo di panna montata.

Consigli

Avevamo precedentemente già suggerito anche un altro dolce irresistibile senza cottura e pronto in soli 15 minuti perfetto per riciclare il pandoro.

In questo caso, possiamo anche sostituire le mele con le pere se cerchiamo un sapore più dolce e delicato. Infine, possiamo arricchire ulteriormente questo dessert aggiungendo delle gocce o scaglie di cioccolato fondente. Sarà sufficiente dare spazio alla fantasia per portare a tavola un dolce davvero incredibile.