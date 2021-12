Dimagrire non è solo un vezzo estetico. Ritrovare il nostro peso forma è importante per mantenerci in salute e scongiurare i rischi di malattie, soprattutto cardiovascolari. Certo è che a volte dimagrire non è semplice. Le regole da seguire sono ben note e ripetute da esperti e non: alimentazione sana e attività fisica. In entrambi i casi, specie in situazioni di soggetti molto sovrappeso, è opportuno rivolgersi al parere degli esperti (dietologi, nutrizionisti e personal trainer). Nei casi in cui dieta e attività fisica non bastano, è possibile anche rivolgersi a trattamenti farmacologici. Molti lo ignorano ma, oltre a dieta e attività fisica, questi farmaci aiuterebbero a dimagrire velocemente aumentando metabolismo e sazietà. Si tratta di farmaci la cui vendita è ormai autorizzata in Italia. Il loro uso può incidere parecchio sulla perdita di peso, specialmente nei casi (limite) in cui attenzione alimentare e sport non danno i loro frutti.

È l’Istituto Superiore di Sanità a ricordare l’esistenza di quei farmaci utilizzabili per il trattamento di soggetti obesi o che faticano a perdere peso. L’Istituto, però, specifica che l’uso di questi farmaci sarebbe consigliato solo dopo il comprovato fallimento di dieta e attività fisica. Solo a quel punto, il medico curante potrebbe prescriverne l’utilizzo al paziente.

I farmaci, attualmente autorizzati in Italia, sono quattro (ma due agiscono in sinergia): la liraglutide, l’orlistat, il naltrexone e il bupropione. I soggetti per cui sono pensati sono quelli la cui massa corporea supera i 30 chili per metro quadrato. La terapia farmacologica per dimagrire serve soprattutto ad arginare rapidamente i rischi connessi a obesità e sovrappeso. Tra questi, ci sono le malattie cardiovascolari e le patologie croniche, quali il diabete di tipo 2.

Vediamo le peculiarità di questi farmaci e quando è possibile farne uso.

Aumentano il dispendio calorico e riducono il senso della fame, ma attenzione alle possibili controindicazioni

Ognuno dei farmaci sopracitati ha una sua peculiarità. La liraglutide agisce attivando la secrezione di insulina da parte del pancreas e, così facendo, diminuisce il senso di fame e aumenta quello di sazietà. L’orlistat migliora l’assorbimento dei grassi. Naltrexone e bupropione, che andrebbero assunti in sinergia, aumentano il dispendio calorico del nostro organismo. Questi farmaci sono in grado di far perdere il 5% della massa grassa entro tre mesi di cura. Di contro, possono portare varie controindicazioni, tra cui: nausea, diarrea, stitichezza, vomito, problemi digestivi, e talvolta tachicardia e riduzione dell’assorbimento delle vitamine. Per questo, vanno utilizzati solo se la cura è seguita da vicino dal nostro medico.

