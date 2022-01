Sicuramente in questo ultimo periodo non possiamo dire che non abbiamo mangiato. Tra la Vigilia, il Natale, Santo Stefano e Capodanno le tavole erano quasi sempre bandite. E come ogni anno, tra i vari propositi per l’anno successivo, ci mettiamo sempre la perdita di peso. O comunque smaltire quello che abbiamo mangiato durante le feste. E allora per niente pesante e super sana ecco la ricetta da fare per restare leggeri dopo le feste. È giunto dunque il momento di tornare in palestra o al nostro sport preferito e continuare a fare una dieta equilibrata. In questo modo possiamo dire addio a quel chilo preso durante le feste. Vediamo allora un pranzetto facile da realizzare e molto sano.

Per niente pesante e super sana ecco la ricetta da fare per restare leggeri dopo le feste

Un piatto leggero e bilanciato, un piatto unico ricco di proteine, fibre e carboidrati. Vediamo gli ingredienti per due persone:

200 grammi di mix di legumi;

mezzo cavolfiore bianco;

mezzo cavolfiore giallo;

pomodori secchi;

mezzo cavolfiore viola;

olive taggiasche;

timo;

olio;

pepe.

La preparazione

Come prima cosa prendiamo un mix di legumi secchi. Mettiamo a riscaldare dell’acqua salata e quando bolle buttiamo dentro il nostro mix di legumi. Controlliamo il tempo di cottura e quando è finito, scoliamo per bene.

Prendiamo poi i cavolfiori, tagliamoli a cimette e mettiamoli a sbollentare per qualche minuto. Possiamo usare tutte le tipologie di cavolfiore. Infatti possiamo scegliere tra quella gialla, quella bianca e quella viola. Nulla ci vieta di usarle tutte e tre insieme come nella ricetta. Ovviamente, se usiamo una sola tipologia di cavolfiore, mettiamone di più.

Una volta che il cavolfiore è pronto, mettiamolo in padella con dell’olio e facciamolo saltare per qualche minuto. Aggiungiamo anche dei pomodori secchi e delle olive taggiasche. Aggiungiamo un po’ di timo e del pepe. Versiamo poi nella padella il mix di legumi cotto e con un cucchiaio mescoliamo per bene il tutto. Lasciamo cuocere per 2 minuti ed ecco che il nostro pranzo leggero e salutare è pronto per essere servito a tavola.

Non dimentichiamo che, se vogliamo un piatto dai colori più particolari, il nostro cavolfiore viola può diventare blu. Questo possiamo farlo con il bicarbonato oppure usando il brodo di quello viola, poiché perderà colore.

