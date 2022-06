Immagini delle nostre vacanze: mare, sole, bagni e relax, ma alle volte anche la classica stitichezza. Dopo un paio di giorni di assenza dal bagno ecco la classica tappa alla farmacia del paese per chiedere consiglio e prodotti utili a sbloccarci. Come ricordano medici ed esperti non è solo il “cambio d’aria”, perché teoricamente, rispetto alla città l’aria sarebbe migliore. Ma un insieme di fattori che bloccherebbero l’intestino e facendoci tribulare ad andare in bagno. Mettiamoci poi che in vacanza mangiamo molto di più e la frittata è fatta. Ecco allora che ci vengono incontro 2 consigli molto semplici degli esperti, che la nostra Redazione mette a disposizione dei propri Lettori.

L’intestino e i consigli dell’estate

Tendenzialmente d’estate siamo tutti più portati a mangiare frutta e verdura. Ci garantiscono senso di sazietà, ma anche quella piacevole sensazione di freschezza per combattere il caldo. Attenzione, però, che come ricorda questo studio, farebbe benissimo assumere tante fibre e vitamine, ma dovremmo accompagnare con l’aumento di acqua da bere. Perché in effetti molti legumi e ortaggi che d’estate sostituiscono la carne, favorirebbero il gonfiore e la stitichezza. Per questo motivo, secondo gli esperti, soprattutto d’estate dovremmo bere: 1 bicchiere ogni 60 minuti.

Ma bambini e anziani, che si disidratano molto più velocemente, dovrebbero addirittura aumentare le dosi. Anche per questo motivo, quando siamo in vacanza perdiamo un po’ di regolarità intestinale. Fanno invece benissimo quelle nostre Lettrici molto sagge che sotto l’ombrellone tengono la bottiglia di acqua da litro e mezzo.

Contro la stitichezza estiva e la difficoltà ad andare in bagno col caldo ci verrebbero incontro 2 azioni semplicissime ma molto efficaci

Bere quindi molta più acqua per favorire la regolarità dell’intestino e soprattutto il beneficio delle fibre che introduciamo, ma magari berla al mattino a stomaco vuoto. Un paio di bicchieri di acqua, a digiuno e rigorosamente a stomaco vuoto, per permettere all’intestino di smuovere eventuali occlusioni dei pasti precedenti.

Muoversi fa sempre bene

Proprio per muovere anche l’interno del nostro organismo, esperti di salute e di sport, alleati del nostro benessere, consiglierebbero a coloro che d’estate soffrono di stitichezza, di fare una corsetta di 5/10 minuti. Sempre di primo mattino, sfruttando anche la temperatura più bassa della giornata, per favorire non solo la circolazione, ma anche la sudorazione e lo scarico delle tossine. Al grido di “muoviti che ti passa”, come ci dicevano le nostre nonne, contro la stitichezza estiva e la difficoltà ad andare in bagno potrebbe servire anche una corsetta salutare.

Lettura consigliata

Simbolo alimentare dell’Italia nel Mondo questi straordinari e gustosissimi semi che sarebbero anche alleati del cuore nella lotta al colesterolo