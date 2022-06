Probabilmente sarà capitato a molti di trovarsi a gestire almeno una volta nella vita una perdita di sangue dal naso. Magari dopo un lieve trauma o dopo un raffreddore che ha messo a dura prova le cavità nasali. Nella maggior parte dei casi si tratta di un evento passeggero che non mette in pericolo la salute. In altri casi, però, è bene non sottovalutarlo perché le cause potrebbero essere altre.

Saper capire quando preoccuparsi è importante, soprattutto con l’arrivo dell’estate. Alcune persone sembrerebbero essere molto più sensibili alla prolungata esposizione al sole. Questa potrebbe causare, soprattutto in bambini e adolescenti, una epistassi. Il calore andrebbe a dilatare i capillari che irrorano il setto nasale, causando il sanguinamento del locus valsalvae. Motivo per cui sembrerebbero in qualche modo aumentare le possibilità di sanguinamento dal naso.

Il sangue dal naso è un problema comune che spesso peggiora in estate ma in alcuni casi diventerebbe preoccupante

Ma in altri casi l’epistassi, quindi la perdita di sangue dal naso, potrebbe essere associata ad alcune patologie. Quindi, non solo a lievi traumi o anche a dita nel naso che vanno a rimuovere crosticine dopo un forte raffreddore. Anche respirare alcune sostanze, come solventi o polveri del legno, potrebbe portare all’irritazione della mucosa nasale e quindi al sanguinamento. In caso di sanguinamento evitare di portare la testa all’indietro, ma tamponare lateralmente il setto.

Quando potrebbe essere un campanello d’allarme

Diverse sono le malattie che si possono associare alla perdita di sangue dal naso. Come riporta l’autorevole Istituto Humanitas, alcune di esse sono l’ipertensione, disturbi della coagulazione, cirrosi epatica o anche l’aterosclerosi. Ma l’epistassi potrebbe essere anche associata alla presenza di eventuali polipi nasali, da tenere sotto controllo. Queste sono solo alcune delle patologie collegate a questo fenomeno, per questo bisogna rivolgersi al proprio medico.

Se la perdita di sangue risulta abbondante, o si presenta con una certa frequenza, potrebbe destare preoccupazione. Se, invece, le perdite sono sporadiche e brevi, potrebbe trattarsi di piccole lesioni ai vasi sanguigni. In questi casi il medico potrebbe anche suggerire di cauterizzare il vaso interessato per ispessire la parete dei capillari. In questo modo si dovrebbero ridurre i sanguinamenti, combattendo i capillari fragili che tendono a lesionarsi. Oppure potrebbe dipendere dal setto nasale deviato che potrebbe favorire l’insorgenza di epistassi. In alcuni casi, un’operazione per migliorare la respirazione potrebbe essere consigliata e nella fattispecie potrebbe essere anche un’operazione detraibile.

Quindi, Il sangue dal naso è un problema comune che, però, in alcuni casi è meglio non sottovalutare. Sia che si tratti di soggetti adulti o di bambini, è bene rivolgersi al proprio medico che saprà prescrivere il da farsi. Potrebbe essere necessario qualche esame per stabilirne con certezza le cause. Il naso è una parte del corpo delicata e anche una semplice rinorrea potrebbe nascondere altro.

