Secondo le statistiche 1 italiano su 3 soffrirebbe di colesterolo alto. 9 italiani su 10 sanno del pericolo che potrebbe comportare alla salute se non controllato e fuori norma. Ma 1 italiano su 2 avrebbe anche paura di sottoporsi alle analisi per capire se il colesterolo è un fattore di rischio per la salute. Lasciando stare per un attimo i numeri, che saranno anche freddi, ma sono sempre importanti, la situazione è dura, ma non tragica, come diceva quello. Per fortuna noi italiani siamo anche abbastanza ligi alla dieta mediterranea, che, puntando su veri e propri alleati del cuore, come l’olio d’oliva, ci salverebbe rispetto ad altri popoli. Attività fisiche costanti e dieta equilibrata sono punti base per cercare di impedire al colesterolo di impossessarsi del nostro sangue. E, proprio in quest’ottica, ecco dei semi che sarebbero alleati nella lotta al colesterolo alto.

Una miniera di minerali e vitamine

Simbolo alimentare dell’Italia nel Mondo e alleato del cuore è questo seme. Ci sono culture e tradizioni regionali che collocano il pistacchio tra gli alimenti maggiormente utili per la cura della salute. La classica situazione in cui la nonna, sempre prodiga di consigli utili, lo consiglia ai nipotini per crescere forti e robusti. In effetti, questo alimento, sarebbe una vera e propria miniera di vitamine e minerali. Vitamine del gruppo B, che favorirebbero quindi l’assorbimento dei nutrienti, rinforzando muscoli e tessuti. Zinco, calcio e ferro, presenti in maniera massiccia nel pistacchio, che porterebbero invece il nostro fisico a rinforzare le ossa e i denti.

Simbolo alimentare dell’Italia nel Mondo questi straordinari e gustosissimi semi che sarebbero anche alleati del cuore nella lotta al colesterolo

Come ricorda questo studio medico i pistacchi che tanto usiamo in moltissime ricette e che sono uno degli orgogli alimentari italiani nel Mondo: promuoverebbero la salute del cuore proprio contrastando l’eccessivo colesterolo, grazie a tutti i loro preziosi nutrienti.

Tuttavia attenzione a non abusarne perché il pistacchio sarebbe comunque un alimento abbastanza calorico. Rappresenta il classico spuntino energetico e spezza fame, ma senza esagerare, pur nell’ottica di salvaguardare il cuore. 560 calorie su 100 grammi sarebbe l’apporto calorico del pistacchio secondo le tabelle alimentari. Per proteggere la salute, ma senza pesare sulla bilancia.

