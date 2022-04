Come ricorda questo studio che alleghiamo, i legumi sarebbero degli ottimi alleati nella lotta al colesterolo alto. Lenticchie, fagioli, ceci e piselli, solo per citare i più famosi che, grazie alla ricchezza di fibre e minerali aiuterebbero fegato e intestino a smaltire grassi e tossine nel sangue. Non tutti però siamo uguali e potremmo avere una “Criptonite” come Superman che ci rende allergici o deboli. Anche i legumi, per quanto benefici, potrebbero infatti avere qualche controindicazione per i meno tolleranti o per gli “stomaci meno forti”. Ad esempio, i legumi potrebbero disturbare l’intestino, se una persona non è abituata ad una dieta ricca di fibre. A maggior ragione i legumi con la buccia, quindi meglio introdurli lentamente, non tutti i giorni e magari senza buccia. Ma vediamo qualche altro consiglio che arriva dalla scienza.

Per i più piccoli meglio attendere

Ricordiamo ancora una domanda fatta alla pediatra: “ma i legumi sono adatti ai bambini?” Un quesito che sorge spontaneo nei genitori che cercano il meglio, come i legumi, per la crescita del loro piccolo. In tenera età, fino a circa due anni sarebbero consigliate le lenticchie decorticate e i piselli. Troppe fibre presenti nella buccia potrebbero infatti irritare il loro intestino ancora fragile. Ma sarà il pediatra, comunque, a seguire caso per caso.

Eccezionali i legumi che contrasterebbero colesterolo e trigliceridi ma pochissimi sanno che porterebbero in dote anche qualche piccola controindicazione utile da sapere

Un’altra domanda che sorge spontanea nelle diete abbastanza rigide per perdere peso, con la mancanza di patate e legumi. Il dubbio è che facciano ingrassare. Riportando le loro tabelle nutrizionali, ricordiamo che le fibre e gli zuccheri dei legumi fermentano grazie a batteri presenti nell’intestino producendo gas intestinale. Il classico effetto fagioli. Meglio semmai evitare di associarli a verdure che potrebbero aumentare questa fermentazione. Come rape e verze, maionese e formaggi. Di contro, darebbero maggior senso di sazietà, quindi controllerebbero di più il senso di fame.

Meglio assumerli secchi o surgelati

Recentissima la pubblicità di una nuova linea di legumi in versione surgelata. Competitor di quelle classiche secche e precotte in lattina. Quali sono le migliori da usare? Secchi si conservano sicuramente meglio, ma ovviamente richiedono una preparazione più lunga per gli usi in cucina. Surgelati sono sicuramente più comodi e veloci. Quelli tradizionali precotti sono ancora più veloci, ma optando comunque sempre per un risciacquo prima dell’utilizzo. Eccezionali i legumi con tutte le loro varietà ma anche con quegli accorgimenti dovuti. Come ricordiamo anche nella lettura di approfondimento, per evitare alcuni rischi per la salute.

Approfondimento

Ecco perché bisogna sempre risciacquare i legumi in lattina