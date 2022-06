Quando si tratta di preparare dei dolci al forno, di solito optiamo per i grandi classici. Molti preferiscono una semplice torta margherita o una crostata di pasta frolla alla mele. Anche in quest’ultimo caso però possiamo sperimentare con altri frutti e aggiungere una crema vellutata come base. Questo è solo un esempio di come possiamo preparare un dolce tradizionale in modo originale. Infatti è incredibile ma pochi sanno che classica torta alle mele della nonna non deve per forza essere cucinata al forno. In questo caso anche una padella può fare al caso nostro.

Ingredienti

Tra gli ingredienti troviamo:

farina di farro 50 g;

farina 00 150 g;

lievito istantaneo per dolci 2 cucchiaini;

uova 3;

zucchero di canna 150 g;

latte intero 3 cucchiai;

burro 70 g;

mele grandi 3;

limone 1;

cannella ½ cucchiaino.

Incredibile ma pochi sanno che possiamo cucinare la torta alle mele della nonna in un lampo anche in padella

Cominciamo ungendo una padella antiaderente con 10 grammi di burro. Cerchiamone una piuttosto grande con un diametro tra i 25 e i 30 cm. Passiamo poi direttamente alle mele, che dovremo sbucciare e tagliare a fette piuttosto sottili.

Mettiamo alcune fette sul fondo della padella e mischiamo gli altri ingredienti. In una ciotola a parte montiamo insieme uova e zucchero sino ad ottenere un composto voluminoso e ricco di bolle. Ora grattugiamo e poi spremiamo il limone e aggiungiamolo al composto. Poi, sciogliamo il resto del burro e versiamo anche questo nella ciotola insieme al latte.

A questo punto, aggiungiamo gli ingredienti secchi; le due farine, la cannella e il lievito. È preferibile setacciarle o usare una frusta elettrica per evitare la formazione di grumi di farina.

Mescoliamo il tutto ancora una volta aggiungendo il resto delle mele tagliate a cubetti. Poi trasferiamo il composto in padella impostando la fiamma al minimo per 45 minuti circa. Giriamo la torta su sé stessa e continuiamo la cottura per altri 5 minuti alzando leggermente la fiamma.

Ecco fatto, ora versiamo la nostra torta con una spolverata di zucchero a velo. In effetti è incredibile ma pochi sanno che possiamo preparare questa delizia in padella.

Ci sono comunque delle varianti più leggere che possiamo considerare. Ad esempio, possiamo sostituire il burro con cui ungere la padella con dello zucchero di canna. Invece il burro nell’impasto può essere sostituito con dello yogurt. In questo caso però aggiungiamo anche 1 cucchiaio d’olio.

