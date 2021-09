Sappiamo che il benessere del nostro corpo dipende anche da un’alimentazione sana ed equilibrata. Infatti, consumare frutta e verdura di stagione è importante non solo per rimanere in forma e ridurre il grasso ma anche per proteggere la salute. Ad esempio, non tutti sanno che questo ortaggio di stagione insospettabile mantiene giovane il cervello e sano il cuore.

Ma anche che contro colesterolo cattivo e improvvisi attacchi di fame ecco un legume inaspettato dalle innumerevoli virtù.

Un vegetale inaspettato dalle grandi potenzialità

Le verdure che l’orto ci regala durante i mesi più freddi, sono un vero e proprio toccasana per il nostro organismo. Infatti, esiste un ortaggio dalla forma cilindrica e dal sapore dolce come la cipolla, che possiede delle proprietà benefiche insospettabili.

Parliamo del porro, un vegetale molto antico, tipicamente invernale ma che possiamo reperire tutto l’anno. Di solito utilizziamo la parte inferiore dell’ortaggio, dal colore bianco. Ma anche le foglie superiori sono ottime per preparare delle zuppe.

Il porro è un vegetale molto facile da coltivare e non necessita di particolari cure, si adatta facilmente alle diverse temperature e alle differenti tipologie di terreno.

Contro colesterolo alto e problemi al cuore ecco un ortaggio di stagione che spesso sottovalutiamo

Come abbiamo detto poc’anzi il porro è un ortaggio tipicamente invernale e possiede delle proprietà benefiche per il nostro organismo. Ricco di acqua, sali minerali, fibre e vitamine. Infatti il porro è un ottimo idratante ed è considerato un antiossidante naturale. Un alimento perfetto per depurare l’organismo. Ma dobbiamo sapere anche che contro colesterolo alto e problemi al cuore ecco un ortaggio di stagione che spesso sottovalutiamo.

Infatti il porro contiene potassio che aiuta a proteggere il cuore e le arterie. Un grande alleato quindi del sistema cardiovascolare e circolatorio. Ma non solo, la presenza di allicina pare che aiuti a ridurre il colesterolo cattivo. Il porro sarebbe in grado anche di tenere sotto controllo la pressione del sangue.

La presenza di vitamina C, inoltre, lo rende un ottimo alimento per aumentare, rafforzare le difese immunitarie e contrastare i radicali liberi.

Ma come cucinare questo ortaggio

Prima di utilizzare il porro, dobbiamo eliminare le radici e la parte superiore che servirà per le preparare le zuppe. Laviamolo per bene sotto l’acqua corrente e tagliamolo in due parti o a rondelle. Il porro è un alimento molto versatile, ottimo per preparare risotti, zuppe e frittate.