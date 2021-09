Durante la stagione primaverile ed estiva, il nostro orto è sempre in grande fermento. Ma in realtà anche durante i mesi freddi la terra ci regala ortaggi, legumi ed erbe aromatiche davvero speciali. Basta seminare e raccogliere questi vegetali nel momento giusto e scegliere le piante resistenti al freddo.

Ad esempio, esiste un tubero molto particolare che si raccoglie nel mese di ottobre. L’aspetto ricorda molto la radice di zenzero, per la polpa di colore bianco assomiglia a una patata, il sapore, infine, è simile a quello del carciofo.

Un tubero da riscoprire

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare del topinambur, anche noto come “rapa tedesca” o “carciofo di Gerusalemme”. Originario del Nord America e del Canada, oggi possiamo coltivarlo anche in Europa. La pianta del topinambur cresce anche spontaneamente nei terreni umidi e in prossimità dei fiumi. La sua coltivazione nell’orto non necessita di particolari cure. Si adatta a qualsiasi tipo di clima, anche se preferisce le temperature miti. Non ha particolari esigenze per la scelta del terreno e per il tipo di concimazione.

Ma facciamo attenzione ai ristagni di acqua che sarebbero essere deleteri per il topinambur. Quando la pianta fiorisce regala dei fiorellini gialli che somigliano molto a piccole margherite. I tuberi della pianta si raccolgono durante il periodo autunnale e invernale.

Contro malessere intestinale e colesterolo ecco un vegetale autunnale dalle tante virtù

In Italia, il topinambur non è un alimento molto consumato, anche se ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo. Infatti, contro malessere intestinale e colesterolo ecco un vegetale autunnale dalle tante virtù.

Proprio come questo alimento che svuota l’intestino, sgonfia la pancia e sazia in fretta, anche il topinambur è ricco di fibre che aiutano il regolare movimento intestinale. Quindi un tubero molto utile per i soggetti che soffrono di stitichezza. Ma facciamo attenzione, perché se mangiato in grandi quantità potrebbe causare gas intestinali. Le sue fibre aiuterebbero, inoltre, anche a proteggere la salute cardiovascolare.

Il topinambur è una buona fonte di inulina, molto utile per rallentare e ridurre l’assorbimento di zuccheri e grassi a livello intestinale. Quindi questa fibra proteggerebbe la salute del cuore da eccessi glucosio e colesterolo.

Inoltre, la presenza delle vitamine e flavonoidi renderebbe questo tubero un ottimo alleato per contrastare l’azione dei radicali liberi, proteggere l’organismo contro i malanni di stagione e la presenza del calcio, aiuterebbe ossa e denti.

Un alimento versatile anche in cucina perché si può preparare in tutti i modi che desideriamo.