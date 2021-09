Dopo una dieta strong e con il passare dell’età la pelle può rischiare di assumere un aspetto grinzoso. La veloce perdita di peso infatti può esasperare la nostra epidermide senza permettergli di adattarsi alla nuova forma che il corpo sta assumendo.

Questo problema, comune a donne e uomini, si concentra soprattutto su braccia, addome e sotto glutei. La condizione di punti critici, in particolare in estate quando siamo in costume, può farci sentire a disagio.

Ma se non abbiamo nessuna intenzione di sottoporci ad un intervento chirurgico, ci sono dei consigli naturali da poter seguire senza fare ricorso a nessun bisturi.

Ecco 5 rimedi efficaci contro la pelle flaccida e grinzosa dovuta al dimagrimento e all’età.

Bere tantissimo e assumere proteine e verdure aiuterà a restituire tono

Bere tanta acqua è il primo passo. Si tratta di sforzarsi di assumere più di 2 litri al giorno. Il corpo ha bisogno di mantenere un livello di idratazione molto alto e l’acqua aiuta a mantenere la pelle tonica. Se facciamo fatica possiamo tranquillamente sostituire con delle tisane, o dei drenanti, o delle acque aromatizzate.

Mangiare tante proteine e verdure. Un corretto stile di vita e una dieta sana a base di proteine e fibre vegetali aiuta l’elasticità della pelle. Si prediligono delle proteine sane come il pesce o le carni bianche, quali tacchino e pollo. Ma anche le uova. Verdure a volontà e di tutti i tipi aiuteranno i tessuti a nutrirsi e reintegrarsi. Si prediligono poi carboidrati a basso contenuto di zuccheri, come avena e patate o cereali in chicco.

Allenarsi in modo costante. L’esercizio fisico settimanale ci aiuta a restituire elasticità e tonicità alla pelle. I circuiti che aiutano maggiormente a tonificare i muscoli in modo più efficace sono quelli composti da pesi e corda. Saltare la corda 15 minuti una volta al giorno sarà già un buon punto di partenza. Col tempo, quando il nostro organismo si sarà abituato a questo tipo di fatica, potremo arrivare a due volte. L’impatto sui muscoli sarà incredibile e anche il risultato.

Anche gli esercizi per l’addome e il sollevamento pesi saranno fondamentali per recuperare la pelle turgida.

Un allenamento pensato ad hoc da parte di un personal trainer è la migliore soluzione per avere risultati ottimi in poco tempo e per non creare problemi posturali.

Si consiglia poi di assumere alimenti nutrienti che possano restituire tono alla nostra cute. In particolare quelli che contengono collagene ed elastina. Queste due proteine sono a base di lisina, un amminoacido presente nella carne, fagioli, piselli noci e frutta a guscio. Ma anche la soia, il formaggio e il latte possono essere inclusi nella nostra alimentazione per assumere questi due importanti elementi.