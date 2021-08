Settembre è un mese particolarmente importante per il benessere dell’orto e del giardino.

Il terreno ha bisogno dei nutrienti migliori per recuperare la fertilità e per rigenerarsi dopo aver sopportato le alte temperature della stagione estiva. Alcune piante avranno finito il loro ciclo vitale e andranno rimosse, bisognerà fare una pulizia delle erbe infestanti e tanto altro ancora.

In particolare bisognerà stare attenti a proteggere le nostre coltivazioni dalle insidie e dalle malattie che, in questo mese, approfitteranno per uscire nuovamente allo scoperto. Queste malattie possono facilmente essere sconfitte con alcuni trucchetti semplici, economici e del tutto naturali.

Contrastiamo le malattie dell’orto di settembre con questi trucchetti semplici e a costo zero

A settembre le temperature iniziano a mitigarsi. Se il clima pazzo di questi anni non ci farà qualche scherzetto, il caldo estivo dovrebbe iniziare a scemare, e a rendere le temperature più miti.

È proprio questo l’ambiente perfetto per la proliferazione di alcune malattie.

Una delle coltivazioni più diffuse e amate dai tutti i coltivatori è il pomodoro. Se cresce nelle giuste condizioni, il pomodoro è in grado di regalarci un raccolto rigoglioso e straripante, con cui potremmo riempire le cantine per diversi mesi.

Il problema è che questo buonissimo frutto è una preda molto succulenta della peronospora, una malattia fungina. Dopo aver svelato il segreto degli specialisti per salvare i pomodori dell’orto con la punta nera, oggi capiremo come contrastare la peronospora.

Una malattia letale che farà marcire il raccolto

Per cercare di sconfiggere questa malattia, l’ideale sarà utilizzare il bicarbonato di potassio. Questo prodotto è ammesso in agricoltura biologica, perché non è tossico né per le piante, né per l’uomo, né per gli animali. Questo prodotto naturale è perfetto anche per salvare le melanzane, le zucchine e i cetrioli da queste malattie.

Animaletti simpatici ma che rovinano il raccolto

Un’altra minaccia delle temperature più miti è rappresentata dalle lumache. Con l’umidità torneranno a fare capolino sulle nostre piante e, per questo, dovremo farci trovare pronti. L’ideale sarà coprire le coltivazioni per un certo periodo di tempo. Lo stesso discorso varrà per la mosca del porro. Anche in questo caso sarà utile posizionare una copertura sulle nostre coltivazioni durante il periodo del volo di questi insetti. Sembra assurdo, eppure questo semplice gesto sarà sufficiente per salvare le nostre piante. Così contrastiamo le malattie dell’orto di settembre con questi trucchetti semplici e a costo zero.

Attenzione anche alle zucchine

Anche zucche e zucchine in questo periodo potrebbero essere una preda interessante per alcune malattie fungine, come l’oidio. Questa malattia colpisce soprattutto le cucurbitacee, come zucca, zucchine e cetrioli e l’ideale per contrastarla è il bicarbonato di sodio, ammesso in agricoltura biologica.

