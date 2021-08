Mantenere la propria abitazione pulita ed evitare che il disordine e lo sporco prendano il sopravvento è molto importante. Non soltanto per una questione legata all’immagine della casa, ma anche e soprattutto per un motivo di salute mentale. Potrebbe sembrare non correlato, ma vivere in un ambiente profumato e ben sistemato può aiutare molto la nostra condizione psicologia. Alleviando lo stress e permettendoci di trovare tutto quello che ci serve velocemente e senza sforzi. Poiché, appunto, attentamente ordinato e sistemato.

Il tocco di classe

Dunque, per mantenere gli spazi in ordine, le decisioni legate all’arredamento diventano fondamentali. La casa deve rispecchiare in tutto e per tutto chi la abita, di conseguenza non esistono scelte giuste o sbagliate. Tuttavia, ci sono alcuni trucchi che chiunque può utilizzare per aggiungere un tocco di classe ed eleganza in ogni stanza.

Uno dei maggiori aiuti possibili ce lo da direttamente Madre Natura attraverso le infinite specie di piante che possiamo scegliere per decorare il nostro “nido”. Il tocco floreale, infatti, non ha eguali nel donare i colori e i profumi giusti. A questo proposito, oggi vogliamo parlare di una specie bellissima e ideale per una stanza in particolare.

Questa pianta elegante e colorata non cerca luce ed è perfetta per il bagno

Oltre a donare all’appartamento colori e odori inebrianti, le piante aiutano anche sotto altri punti di vista. Non a caso, qualche tempo fa avevamo visto i modi in cui questa straordinaria pianta ridurrà immediatamente i livelli di afa e umidità in casa. Allo stesso modo, oggi vogliamo rivelare i vantaggi di un’altra specie, che si rivela ottima per uno dei luoghi più frequentati tra le mura domestiche. Scopriamo, infatti, perché questa pianta elegante e colorata non cerca luce ed è perfetta per il bagno. Stiamo parlando della fittonia. Non tutti la conoscono, ma questa specie si presenta come la scelta giusta per questo luogo di casa.

Infatti, oltre a presentare dei colori sgargianti e variegati, ha un’altra caratteristica interessante. Ovvero, non necessita la presenza di luce continua e, di conseguenza, riuscirà a crescere indisturbata anche in luoghi bui e riparati dal sole.

Il solo accorgimento da prendere è quello di ricordarsi di annaffiarla con regolarità, in quanto necessita spesso di acqua. Per il resto, però, non dovremo sprecare troppe energie nella cura. Affidarsi alla fittonia per arredare la stanza da bagno vuol dire donare al luogo un’esplosione di colori. Ancora più evidenti in una stanza che, il più delle volte, manca di luce solare.