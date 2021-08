La Redazione di ProiezionidiBorsa ha più volte parlato dei benefici di una giusta assunzione di proteine. Una corretta alimentazione è fatta anche dal giusto quantitativo di alimenti necessari al corpo per ‘ricostruire’ sé stesso. Un ottimo modo per assumere proteine è quello di utilizzare alimenti ad alto contenuto delle stesse, evitando quelli che contengono grassi ‘cattivi’. Oggi gli Esperti del sito proveranno a dare una ricetta per un ottimo spuntino mattutino da bere a colazione: si assumerà la giusta dose di proteine con questo drink economico alla crusca senza latte e zucchero.

Ecco come procedere. Bisogna versare in una tazza tre cucchiaini di cereali di crusca e metterli a bagno nell’acqua per circa 15 minuti. Questo aiuterà l’avena a rilasciare i propri nutrienti al meglio, in particolare l’acido fitico. I nutrizionisti concordano sul fatto che soprattutto nei cereali questa sostanza inibisce o limita l’assorbimento di alcuni minerali. Ma, ed è quello che interessa nello specifico per questa ricetta, ha anche delle enormi proprietà antiossidanti e pare che aiuti a prevenire i calcoli renali. L’ideale sarebbe tenere in ammollo i cereali per una notte, ma 15 minuti andranno bene.

La tecnica per rilasciare acido fitico

Allo stesso modo vanno messi in ammollo in acqua un pugno di nocciole sgusciate in una ciotola, e in un’altra pochi cucchiaini di semi di zucca e di girasole, sempre sbucciati. Questi ingredienti è meglio tenerli a bagno per una notte intera. In questo modo si sprigionano tutte le proprietà dell’acido fitico.

Quando tutti gli ingredienti avranno finito il loro periodo di ammollo, vanno scolati e uniti tutti in un frullatore a lame. Ora, aggiungere una tazza d’acqua e un cucchiaio di cannella in polvere. La cannella, oltre a dar sapore, è un ottimo attivatore del metabolismo. In alternativa, chi soffre di allergie può sostituirla con polvere di cardamomo.

La giusta dose di proteine con questo drink economico alla crusca senza latte e zucchero

Manca un po’ di sapore dolce ed è facile ottenerlo senza zucchero: basta aggiungere un dattero essiccato e snocciolato. Si può aumentare o diminuire il sapore dolce usando un dattero intero o solo una parte, o più di uno. Per una maggiore quantità di fibre, antiossidanti e omega 3 si può aggiungere un cucchiaio di semi di lino. Infine, una banana matura darà la giusta cremosità al tutto.

Frullare fin quando il tutto è ben mixato e cremoso da bere. Servire freddo con una guarnizione di cacao grezzo in polvere. Un ottimo drink proteico ed estremamente salutare!