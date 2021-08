Le erbe spontanee che crescono intorno agli ortaggi sono una delle minacce più temute da ogni coltivatore.

Tipicamente le conosciamo con il nome di “erbacce” o erbe infestanti, anche se, in realtà, una loro funzione specifica ce l’hanno. Il problema è che queste piante crescono velocemente e si appropriano degli spazi, fino a limitare anche il terreno dei nostri ortaggi. Il risultato sarà che le nostre coltivazioni potrebbero risentirne e, addirittura, rovinarsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché la maggior parte dei coltivatori preferisce eliminarle. Molti, per farlo, utilizzano diserbanti chimici, senza sapere che sono pericolosi per la nostra salute e per l’ambiente, oltre che molto costosi.

Oggi parleremo di un attrezzo utilissimo per chiunque abbia un orto. È uno strumento utilissimo che ci farà dimenticare in un attimo il problema delle erbacce.

Il metodo infallibile per eliminare le erbacce dai nostri orti in una sola mossa

Si chiama frangizolle sarchiatore e non potremo più farne a meno per tutti i vantaggi che ci porterà. Questo attrezzo agisce attraverso un rullo dentato e arriva a strappare le erbacce dalla radice. Questo è il metodo infallibile per eliminare le erbacce dai nostri orti in una sola mossa, ma non è tutto.

Il frangizolle ci aiuterà anche ad eseguire la sarchiatura, un’operazione fondamentale per la sopravvivenza dell’orto.

In pochi lo sanno

C’è una cosa che, però, molte persone ignorano. Siamo così abituati a strappare immediatamente le erbacce infestanti dal nostro orto che non sappiamo che, talvolta, queste piante spontanee possono essere addirittura utili. Infatti “Chi strappa quest’erba dal prato sta facendo un grosso errore perché vale oro per queste importantissime funzioni”.

Oggi scopriremo la funzione di altre due piante, considerate normalmente infestanti, ma che in realtà sono molto utili per il nostro terreno. Stiamo parlando del centocchio e della piantaggine.

Nutre il terreno con sostanze preziose

La piantaggine è la classica erba spontanea che vediamo ai lati dei marciapiedi, al bordo dei sentieri o dove il terreno è compattato. Possiamo riconoscerla per le foglie larghe e la caratteristica “spighetta” centrale. Questa pianta accumula nutrienti come il fosforo, il ferro e il silicio, con cui è in grado di arricchire il terreno.

Indicatore di bassa fertilità e molto utile per questa funzione

Il centocchio, invece, compare nei terreni per indicare scarsa fertilità. Anche questa pianta arricchisce il terreno con sostanze nutrienti, ma non è tutto. Ha un’altra grande funzione: è in grado di richiamare gli insetti impollinatori, utilissimi e fondamentali per il nostro ecosistema.