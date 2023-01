Consuma questo ortaggio depurativo con queste ricette semplicissime, fegato e reni ti ringrazieranno

Se nei giorni passati hai esagerato a tavola questo croccante ortaggio potrebbe aiutarti a smaltire le tossine in eccesso.

Nei giorni appena trascorsi non saranno certo mancate generosi pranzi e cene, magari con qualche stravizio, in occasione delle festività.

Tutto giusto e lecito, d’altra parte bisognerà pure godersela la vita, quello che conta è circoscrivere gli eccessi e prenderci cura del fisico al loro termine. Infatti, una volta terminato il girone natalizio, potremmo cercare di depurare l’organismo mediante tisane e alimenti potenzialmente utili alla salute. Ne sono un esempio i fagioli rossi, ricchi di minerali e principi funzionali anche al contenimento dei livelli alti di colesterolo. Se però stai cercando un alimento da servire rapidamente e che possa aiutare la salute dei reni e del fegato, una buona opzione potrebbe essere il finocchio. Consuma questo ortaggio depurativo per aiutare il fisico a ripulirsi con semplici preparazioni pronte in un baleno.

I possibili benefici

Il finocchio è un ortaggio dal bassissimo introito calorico, circa 30 calorie per ogni 100 g, ma ricco di vitamine e minerali. Le vitamine del gruppo B sono quelle che contribuiscono a rinforzare il metabolismo, mentre la vitamina C aiuta la sintesi del collagene e aumenta le difese antiossidanti. Il potassio è invece utile alla salute cardiovascolare, mentre calcio e fosforo mantengono in forza ossa e denti. Quel che però rende il finocchio un ortaggio depurativo è il suo elevatissimo contenuto di acqua, circa il 90%. Questo porta a stimolare la diuresi favorendo lo smaltimento di tossine e alleggerendo il carico epatico e renale. Inoltre i finocchi sono principalmente composti da fibre, altro componente che incentiva la peristalsi, ovvero il movimento intestinale. Questo può comportare una migliore funzionalità dell’attività digestiva e un potenziale abbassamento del colesterolo cattivo mediante lo smaltimento con le feci.

Resta tuttavia imprescindibile ricordare che effetti depurativi o comunque benefici non avranno mai luogo fin quando non moderiamo la dieta ed escludiamo fumo e alcol.

Consuma questo ortaggio depurativo con ricette veloci e semplici

Dopo questa panoramica vediamo cosa possiamo fare di buono con i finocchi.

Questi possono trasformarsi in un semplicissimo antipasto o contorno sostanzioso. Basterà affettare con una mandolina il finocchio ed unirlo ad un’arancia sbucciata a vivo e tagliata a cubetti. A questo punto condiremo con sale e olio e, a piacimento, possiamo aggiungere delle noci o delle olive nere per poi servire con carne o pesce, magari un salmone marinato.

Sempre in tema di contorni non possiamo non citare il purè di finocchi. Dopo aver tagliato a pezzetti il finocchio, mettiamolo in un pentolino con un cucchiaio di acqua e lasciamolo coperto sul fuoco a fiamma bassa. Man mano il finocchio comincerà a far uscire la propria acqua ammorbidendosi. Quando i finocchi saranno ben morbidi, frulliamo il tutto aggiungendo un filo di olio, un pizzico di sale e di pepe. Per una maggiore struttura è possibile aggiungere al composto anche una patata.

Sorsi di salute

Infine, sempre per aiutare l’organismo a depurarsi, non può certo mancare la tisana al finocchio. In questo caso però non utilizzeremo l’ortaggio in sé, ma i semi, ricchi di principi attivi amici della salute. Dopo aver preso una manciata di semi, versiamoci sopra acqua bollente e lasciamo in infusione. Filtriamo il tutto per poi consumare questa bevanda diuretica e depurativa durante l’arco della giornata.