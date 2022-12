Queste 3 tisane dimagranti fai da te sono l’ideale per tenere la pancia piatta sotto le feste

Per evitare la pancia gonfia e dura per causa delle abbondanti mangiate sotto le feste, potremmo aiutarci con qualche rimedio domestico. Vediamo quali.

Si preannuncia un periodo fitto di cene con gli amici, pranzi con i parenti e brindisi di auguri a non finire. Se però è pur vero che lasciarsi andare al vortice di godereccia fratellanza natalizia alleggerisce lo spirito , purtroppo, allarga anche il girovita.

Gli eventi luculliani delle feste infatti tendono a lasciarci con la pancia gonfia e il senso di pesantezza è sempre dietro l’angolo. Ma con queste 3 tisane dimagranti ritroveremo la leggerezza tenendo piatta la pancia.

Fresca e leggera

È chiaro che un piccolo sforzo per cercare di stare leggeri dovremo farlo. Magari i giorni in cui non siamo coinvolti nei cenoni scegliamo un’alimentazione più equilibrata con alimenti che aiutino la digestione e i livelli di colesterolo.

In aggiunta però possiamo aiutare il nostro organismo mantenendolo ben idratato e stimolando il movimento intestinale ed una naturale pulizia interna.

Un ottimo rimedio della nonna prevede l’utilizzo di semi di finocchio. Mettiamo a bollire dell’acqua che verseremo su un pugno di semi di finocchio. Lasciamo in infusione finché non sarà completamente freddo per poi filtrare il tutto.

Il finocchio è noto per le sue proprietà depurative, sgonfianti e carminative e questo è un buon metodo per goderne. Possiamo consumare la tisana in tutto l’arco del giorno. Per rendere più efficace la tisana possiamo aggiungere in infusione delle foglie di menta che, oltre a profumare, stimolano la digestione.

Queste 3 tisane dimagranti saranno amiche nei giorni di festa

Sempre la menta può essere addizionata a tanti altri ingredienti che potrebbero aiutare nel processo di sgonfiamento. Ad esempio alle foglie del carciofo parrebbero indicate nella preparazione di decotti depurativi. I carciofi sarebbero infatti un alimento utile contro la steatosi, o fegato grasso, e dalle proprietà purificanti e diuretiche. Facendo bollire delle foglie di carciofo, pertanto, otterremo un’ottima bevanda utile contro la pancia gonfia, magari aggiungendo qualche goccia di succo di limone.

Che dire poi del sempre utile zenzero? Fibre, vitamine, antiossidanti per questa straordinaria radice utile contro il mal di gola, la stanchezza e, ovviamente, dalle proprietà digestive.

Anche in questo caso basterà tagliare delle fette di zenzero e lasciarle bollire nell’acqua per 10 minuti. Spengiamo, aggiungiamo delle foglie di menta e un cucchiaio di miele. Possiamo unire al decotto anche del cardamomo, eccezionale per la digestione e per l’alito cattivo.

Tra i migliori in assoluto

L’ultimo consiglio non è propriamente un rimedio fai da te, ma la sua efficacia è proverbiale. È riconosciuto popolarmente come uno dei migliori metodi contro la pancia gonfia e dal potere depurativo. Il tè verde si attesta infatti come una delle soluzioni più pratiche e più efficaci tra gli infusi, in particolar modo se si parla di tè Matcha.