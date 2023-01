Usare correttamente frutta e verdura: ecco i consigli pratici per non sbagliare in cucina

Spesso in cucina veniamo assaliti da mille dubbi. Sono proprio gli alimenti freschi a crearci qualche problema. Ad esempio non tutti sono esperti nel trattare frutta e verdura. Nei prossimi paragrafi troveremo i suggerimenti per non sbagliare e sfruttare al meglio le proprietà di frutta e verdura.

Far maturare o conservare a lungo i frutti

Per fare maturare frutti quali avocado, banane, pesche, pere ed anche pomodori, riponeteli in un sacchetto di carta insieme a qualche mela matura. Questo perché le mele mature liberano un gas che facilita la maturazione degli altri frutti. Al contrario, per conservare a lungo i frutti maturi, basta assicurarsi che non siano a contatto con altri frutti.

Per evitare che la polpa delle mele diventi scura una volta tagliata, immergetela nel succo di limone. Se intendiamo ottenere più succo da un limone, prima di spremerlo immergerlo in acqua calda per circa 15 minuti. In alternativa possiamo metterlo nel forno microonde a potenza alta per 30 secondi circa. Oppure è possibile seguire il metodo più classico. Ovvero far rotolare il limone intero su una superficie pressandolo forte. In caso contrario, se ci occorrono poche gocce di succo di limone ecco come fare. Per spremere poco succo senza sprecare il resto è necessario bucare la scorza da una estremità con una forchetta. Spremere il succo che serve e conservare il limone.

Inoltre è bene sapere che la scorza di limone o di arancia grattugiata si conserva anche nel freezer. Quando vogliamo utilizzarne la polpa, grattugiare prima la scorza e riporre in seguito nel congelatore.

Usare correttamente frutta e verdura: i consigli pratici per non commettere errori

Abbiamo accennato qualche suggerimento per gestire al meglio la frutta in cucina. Adesso parliamo delle verdure. Ad esempio gli spinaci scongelati possono risultare molto acquosi. Per eliminare il liquido in eccesso, mettere gli spinaci al centro di uno strofinaccio pulito oppure di un foglio di carta assorbente da cucina. Teniamo insieme gli angoli in modo da formare una specie di sacchetto. Strizzare sul lavandino arrotolandone la cima finché non colerà più acqua.

Per sfruttare ulteriormente le proprietà delle verdure, congelate il liquido di cottura. In questo modo sarà possibile utilizzarlo successivamente per brodi e minestre. Questo infatti contiene alcune sostanze perse dalle verdure durante la cottura.

Infine un consiglio davvero utile per tagliare le cipolle senza piangere. Per sbucciarle metterle nel lavello in un recipiente pieno di acqua. Per evitare il bruciore agli occhi è necessario sbucciarle sotto il getto di acqua. E soprattutto sarà utile sapere come eliminare il cattivo odoro di cipolla e aglio dalle mani. Basterà sciacquarsi a lungo con acqua e lievito.