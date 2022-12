Uno strepitoso alimento alleato di fegato e reni utile anche alla salute di intestino e colesterolo

Questi piccoli alimenti non sempre vengono consumati o tenuti in considerazione quanto dovrebbero. In seguito evidenzieremo un particolare cibo che sembrerebbe essere utile a tantissime funzioni del nostro fisico.

Tanti sono gli alimenti che potrebbero rivelarsi alleati della nostra salute, eppure ancora preferiamo rimanere ancorati alle stesse scelte.

Infatti, aprendo i nostri orizzonti alimentari, potremmo scoprire decine di nuovi alimenti, spesso anche dal prezzo più contenuto, che oltre a regalare piatti gustosi, sono anche sani.

Un esempio lampante è con il pesce o con la carne, con i quali ci si orienta sempre sui soliti prodotti. In realtà tagli economici possono fornire un valido aiuto alla nostra salute, come con il fegato, ricco di vitamina D.

Stesso discorso può essere fatto per i pesci o, ancora, con le spezie, alcune delle quali oltre ad eliminare l’alito cattivo, terrebbero a bada il colesterolo.

La salute in tavola

Non fanno certo eccezione gli alimenti vegetali, in particolare i legumi, di cui approfondiremo una particolare varietà.

Quello che si rivela uno strepitoso alimento alleato del nostro organismo sotto moltissimi punti di vista sono i fagioli rossi. Questa varietà di fagiolo è una delle migliori in termini di nutrienti contenuti ed è detto anche “soia rossa” benché non abbiano nulla in comune con essa.

Da un punto di vista minerale i fagioli rossi potrebbero essere utili a chi soffre di anemia o debolezza grazie al contenuto di ferro. Ma da rilevare sono anche lo zinco e il fosforo.

Inoltre, hanno un elevato potere saziante grazie all’abbondanza di fibre contenute al loro interno utili, per altro, a ritrovare la regolarità intestinale. Le fibre infatti aiutano l’intestino a lavorare correttamente e riacquisire il ritmo della peristalsi. Inoltre, i fagioli rossi sembrerebbero utili anche al controllo del colesterolo alto.

Uno strepitoso alimento alleato del fisico

Non sono infatti solo le fibre a far lavorare l’intestino e dunque aiutare a smaltire colesterolo in eccesso. Si aggiunge a questo processo “depurativo” anche il contenuto di lecitina dei fagioli che contribuirebbe ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue.

In aggiunta questi fagioli sono alimenti ad alta digeribilità ma con un basso contenuto di grassi e ricchi di isoflavoni, utili alla salute del sistema immunitario, ossa e cervello.

Infine questo fagiolo si attesterebbe come un alleato del fegato e dei reni, grazie alle già citate fibre, e alla formazione di particolari enzimi dalle proprietà diuretiche e depurative.

Possiamo acquistare fagioli rossi precotti in barattolo, oppure secchi da lasciare in ammollo e cucinare in seguito. Va evidenziato, tuttavia, che il consumo eccessivo di questi alimenti potrebbe dare corso a problemi di gonfiore. Alcuni soggetti dunque, prima di modificare le proprie abitudini, dovrebbero consultare uno specialista.