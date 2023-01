Per cucire senza perdere tempo devi avere uno spazzolino da denti a portata di mano

Ago e filo sono spesso dimenticati in un cassetto, perché abbiamo poco tempo da dedicare ai rammendi. Anche attaccare un bottone è un’operazione che vogliamo evitare, siamo sempre di corsa o non lo abbiamo mai fatto.

Riparare gli indumenti rendendoli presentabili ed in ordine può essere molto più semplice di quanto tu possa pensare.

Ci sono molti tutorial in rete che ti mostrano passo dopo passo come fare. Ditali, balze, fettucce e imbastiture sono termini che ci fanno pensare alle nostre nonne. Sono invece attuali perché, imparando qualche trucco, potremmo anche rendere i nostri capi sempre nuovi.

Per cucire senza perdere tempo servono dei piccoli suggerimenti da seguire alla lettera

Se ti si rompe una cerniera o se compri un pantalone troppo lungo puoi sistemarlo con il fai da te. Se ti si stacca un bottone dalla camicia oppure se ti si fa uno strappo nella gonna, finalmente non dovrai portare il capo in sartoria. È utilissimo saper fare questi piccoli aggiustamenti. A volte ci si trova in viaggio o in un luogo dove diventa difficile affidare gli abiti a mani esperte.

Inizia tenendo con te un astuccio che contenga degli aghi di vario spessore. Per i tessuti più spessi dovrai usare un ago di calibro maggiore, mentre per stoffe sottili l’ago deve essere di spessore minore. Inserisci anche metro, spilli e mollettine. Compra poi dei fili di varia consistenza e colore. Tenendo in casa o in valigia questo necessaire, potrai sistemare i tuoi vestiti in un attimo.

Perché aggiungere lo spazzolino da denti nel necessaire di cucito

Se sei un principiante dell’ago e filo, puoi cimentarti con dei piccoli oggetti per prendere confidenza con l’arte del cucire. Ovviamente questo articolo non è per aspiranti sarti, ma per far scoprire un trucco che non conoscevano neanche le nostre nonne.

Il kit di sopravvivenza oltre ad ago e filo deve contenere anche uno spazzolino da denti. Non immaginerai mai quanto tempo possa far risparmiare e come vorrai raccontare ai tuoi amici questo piccolo segreto.

Quante volte avrai visto qualcuno che perde attimi preziosi per infilare il filo nella cruna dell’ago? Con questo metodo non sarà più necessario innervosirsi o leccare l’estremità del filo.

Basta appoggiare il filo sulle setole dello spazzolino e premere con la cruna. Le setole dello spazzolino spingeranno il filo all’interno e potrai agevolmente inserire il cordoncino. Niente più prove andate a vuoto ed estremità del filato che si allargano. Infilare il filo nell’ago richiederà un secondo.

Altri trucchi ingegnosi per cucire

Non buttare i vecchi reggiseni. I ferretti della chiusura possono essere utili per riparare una zip che scende. Puoi cucire il ferretto ad uncino subito sotto il bottone del pantalone, far salire la cerniera e fermare la parte forata al gancetto. Quindi per cucire senza perdere tempo non basta soltanto lo spazzolino, servono anche idee geniali. Un’idea originale può risolvere la mancanza di un bottone. Potresti ritrovare un capo senza bottone e non averne di ricambio. Prendi un pezzettino di stoffa rotonda, inserisci al centro un moneta della dimensione del bottone mancante. Cuci all’interno del pezzo di tessuto la moneta e fissa questo fagottino sul lembo che ospitava il bottone. Il gioco è fatto.