Consigliata e amata da tutti Bali a fine agosto e quanto si risparmia

Ultimamente si sente sempre più spesso parlare di Bali, un’isola dell’Indonesia molto economica per ragazzi di giovane età e per famiglie. Molto consigliata e amata particolarmente ad agosto perché è un luogo in cui si risparmia. Infatti, in alcuni posti a fine agosto si paga poco. Tra serate mondane e la bellezza delle spiagge, questo luogo ha servizi di qualità. Dal cibo, alle escursioni fino alle guide locali, sta diventando la meta preferita degli italiani.

Le esperienze sono stupende. A partire dal giro per Ubud nella tradizione del Palazzo Reale e del Tempio di Saraswatih, accompagnati dalla bellezza naturale delle risaie di Tagalalan, che si trovano nella Foresta delle Scimmie. Le cascate sono mozzafiato, la spiaggia di Ukuwatu piena di surfisti e la danza tradizionale di Kacak del fuoco è una delle cose tipiche da vedere. Nei mari, tartarughe e coralli favolosi, insomma, è tutta da scoprire. Come può essere incantevole e così economica? Non dimentichiamo che ci sono le guide in italiano. C’è proprio tutto ciò che si desidera.

Un posto amatissimo che sta andando molto di moda ora è proprio Bali, una incantevole isola dell’Indonesia. Praticamente una delle più economiche in assoluto in cui divertirsi e stare anche più di un mese con lo stesso budget con cui solitamente si riesce a stare per una settimana in altri luoghi comuni. Il turismo a Bali ultimamente è aumentato ma questo non significa che non si possono trovare luoghi belli in tranquillità. A Sud si trovano molti bar ma nel resto dell’Isola ci sono posti carini e silenziosi.

Prenotando i voli nella bassa stagione, si può pagare solo sui 400 euro. La spesa prevista per dormire a Bali è dai 3 euro ai soli 20 euro a notte in media. Infatti, la maggior parte offre alloggi a 4 euro vicino a ristoranti economici e mare tropicale. Il cibo e i vari svaghi legati ai pasti hanno un costo basso di 10 euro a persona. Tirando le somme, tra albergo, viaggio, cibo e svago, si arriva massimo a 1000 euro, compresa di assicurazione di viaggio ma nella maggior parte dei casi si parte dai 600 euro con veramente tutto incluso. Spoiler: con questo prezzo si può stare fino a un mese in questo splendido luogo di mare.

Cosa vedere

Le cose da vedere a Bali sono infinite. Le principali attrazioni da visitare assolutamente sono: Tempio di Uluwatu, quello di Tirta Empul (Tempi Indù), la Foresta delle Scimmie, una riserva naturale nella città nel cuore di Bali, ossia Ubud. Un’altra bellissima attrazione turistica molto visitata è la Risaia terrazzata di Tegallalag, oppure le Risaie di Jatiluwih. Le barriere coralline sono altrettanto una meta da non dimenticare: Bali è piena di questa meraviglia. Poi, dato che questa isola è rinominata per le montagne vulcaniche, è impossibile non vederle. Sono ricoperte di boschi.

Il vulcano Batur è uno dei preferiti dei turisti. Agung, un altro vulcano, è emozionante: dall’aspetto sensazionale, che lascia col fiato sospeso. Nella spiaggia di Sanur ci dobbiamo andare almeno una volta nella vita perché è consigliatissima. Poi, non possiamo dimenticare la Cascata Tegenungan, tipica del territorio. Insomma, è super consigliata e amata da tutti Bali a fine agosto.

