Agosto è senza dubbio un mese che, dal punto di vista climatico, tutti gli anni ci riserva delle sorprese. E questo nonostante sia considerato il mese cardine dell’estate e vacanziero per eccellenza. Non è raro infatti che, tra caldo e sole, in agosto possano fare la comparsa anche delle copiose grandinate. Gli effetti di questi fenomeni meteorologici, a volte, possono essere davvero importanti. Se non, addirittura e in alcuni casi, a dir poco catastrofici.

Una forte grandinata può, ad esempio, creare gravi danni al nostro orto. Sino a distruggere intere coltivazioni e raccolti. Se non abbiamo pensato a strategie mirate, prima di partire per le vacanze, al nostro ritorno potremmo avere brutte sorprese. Come ad esempio ritrovare tutti i nostri pomodori ammaccati.

Problemi tra le coltivazioni

I pomodori sono ortaggi che vengono scelti molto spesso come coltivazioni per il proprio orto. Questo perché sono molto gustosi e possono essere ampiamente sfruttati in cucina. Fa piacere dunque avviare una piccola produzione propria, a casa. Ma se, incautamente, siamo partiti per le vacanze senza pensare a proteggere l’orto, potremmo avere sorprese sgradite. Una grandinata potrebbe infatti aver fatto dei danni.

Scopriremo come trattare i nostri pomodori dopo un evento di questo genere. E forniremo anche un utile consiglio per capire come intervenire su piante toccate dalla grandine come gerani e surfinie. Queste sono molto comuni e potremmo averle in giardino, vicino alle nostre coltivazioni.

Come curare i pomodori nell’orto dopo la grandine ed i gerani

Per rimediare ai danni di una grandinata estiva che ha colpito l’orto, dovremmo innanzitutto effettuare una sarchiatura. La grandine potrebbe aver provocato la formazione di una crosta sul terreno, asfissiandolo. La sarchiatura permetterà di ripristinare ossigeno per le radici e favorire la crescita dei pomodori. Si dovranno quindi togliere i pomodori ammaccati, per favorire la produzione, da parte della pianta, di nuovi germogli. Nel caso di indebolimento della pianta a seguito della grandinata, si potrebbe provare un trattamento al chitosano. Questo potrebbe evitare l’attacco di parassiti.

Ecco quindi come curare i pomodori nell’orto dopo la grandine che li ha colpiti. Se, attorno e nel giardino, avessimo inoltre gerani e surfinie, anch’essi colpiti dalla grandine, potremmo intervenire semplicemente con la potatura. Dovremo eliminare le parti delle piante eventualmente rovinate con delle forbici da giardino. In questo modo, gerani e surfinie si rafforzeranno.

