Alloggi a 4 euro in quest’isola paradisiaca amatissima dagli australiani con mare tropicale e ristoranti economici

Molti tendono a pensare che per viaggiare si debba essere miliardari. Con le giuste accortezze, si possono visitare posti meravigliosi anche senza spendere una fortuna. Di certo, ci sono località di lusso. Lo sono diventate per via della frequentazione da parte di VIP e personaggi famosi. Per fare qualche esempio possiamo ricordare Capri, Portofino e Forte dei Marmi. All’estero, possiamo citare Santorini, Mikonos e Formentera. Altri ancora sono convinti che per vedere posti spettacolari si debba andare dall’altra parte del Mondo. Eppure, a poche ore di volo dall’Italia ci sono posti che non fanno rimpiangere i Caraibi né le Maldive.

Il Mondo è immenso. Non basta una vita per visitarne una minima parte… Tra l’altro, ci sono luoghi spettacolari dove il costo della vita è bassissimo. Scegliere queste località come meta per le vacanze significa godersi delle ferie lussuose spendendo cifre del tutto abbordabili. In questo articolo ne daremo proprio un esempio. Ci sono infatti alloggi a 4 euro in quest’isola paradisiaca.

Voliamo insieme a Bali

L’isola più famosa dell’Indonesia è soprannominata l’isola degli Dei per la fervente spiritualità che anima i suoi abitanti. Bali è un’isola che offre molto. Le spiagge bianche si affacciano su un bel mare azzurro. Soprattutto nella zona Sud dell’isola, a Kuta, il mare è spesso mosso. Per questo, la meta è frequentata dai surfisti australiani. Per l’alto grado di spiritualità, Bali è disseminata di numerosissimi templi. Di varie dimensioni, sono molto interessanti da visitare per le ricche ed elaborate decorazioni. Molto spesso, capita anche di imbattersi in qualche cerimoniale locale molto suggestivo. Chi ama la natura e i paesaggi lussureggianti non resterà deluso da Bali. Ci sono immense risaie di un bel verde brillante dove poter passeggiare per ore. Da visitare anche le cascate: le più famose sono le Gitgit e le Sekumpul.

Alloggi a 4 euro in quest’isola paradisiaca amatissima dagli australiani con mare tropicale e ristoranti economici

Come detto in apertura, Bali è una località estremamente economica. Strutture ricettive semplici, ma dotate dei servizi basilari, hanno costi che partono anche da soli 4 euro. Una notte in strutture lussuose e resort costa 30 euro, di media. Prezzi assolutamente abbordabili!

Lo stesso vale per il mangiare. Cenando in una tipica trattoria locale (warung), un pasto completo va dai 2 ai 5 euro a persona. Se invece si preferisce mangiare all’occidentale, o in maniera internazionale, pizzerie, steak house e ristoranti di sushi non mancano. Qui, però, i prezzi lievitano. Di media, si spendono circa 30 euro per persona a pasto.

