Cosa fare e vedere ad Amsterdam d’estate gratis in 3 giorni

In Europa, precisamente in Olanda, nei Paesi Bassi, c’è una cultura totalmente diversa. Ma ciò che differenzia questo Stato è anche l’architettura affascinante e particolare tipica della zona. Ma solo ad Amsterdam troviamo caratteristiche incantevoli. A partire dalle case storte fino alla forma della città decisamente semplice e allo stesso tempo spettacolare.

I canali di questo posto sono uno dei motivi per cui visitare il luogo. Nei dintorni poi, c’è una meraviglia che non si trova da nessun’altra parte. Purtroppo, questa città è molto piovosa, per questo è decisamente meglio visitarla d’estate. Molto affollata e sempre più una città turistica, viene visitata anche solo per 3 giorni. Ecco cosa fare e vedere ad Amsterdam in 3 giorni senza perdersi niente in modo totalmente economico.

Particolarità

Questa città d’estate offre momenti magici. Chiunque è stato almeno una volta ci è ritornato altrettante volte. Veramente consigliatissima per il divertimento assicurato.

L’architettura delle case, tipica olandese, è caratterizzata da tetti a forma di mansarda, quasi incurvati. Come mai sono le uniche case storte al mondo? Queste abitazioni domestiche inclinate hanno una storia alle spalle. Con base più piccola che si allunga su una base superiore più grande, sono tutte inclinate, come a formare delle case che si muovono. Sono state realizzate per via di una tassa che in passato vigeva in quello Stato.

In pratica, si pagava l’occupazione del suolo in base alla larghezza dell’immobile. Quindi, di conseguenza, i proprietari, di comune accordo, hanno realizzato delle case con una larghezza del suolo più piccola. In modo tale che la casa si sviluppasse più grande sui piani superiori dove si sarrebbe poi andati ad abitare.

Il primo e il secondo giorno può essere dedicato alla visita di Amsterdam, mentre il terzo ai dintorni. Altre particolarità di Amsterdam riguardano la gita in barca tra i canali, consigliatissima, insieme all’esperienza nello store della sede ufficiale e primaria della Heineken.

Cosa fare e vedere ad Amsterdam d’estate gratis in 3 giorni

Il primo e il secondo giorno può essere dedicato alla visita di Amsterdam, mentre il terzo ai dintorni. In 3 giorni gratis si possono visitare tante cose. Di giorno si può andare nel famosissimo, bellissimo e rilassante Voldelpark, un parco eccezionale. A seguire si possono visitare musei gratuiti, come il Rijksmuseum, lo Stedelijk e il Van Gogh Museum. Il primo colleziona dipinti del Secolo D’Oro. Il secondo è riferito all’arte moderna. Invece, il terzo al famosissimo Van Gogh, il pittore originario della località.

Poi, le passeggiate tra i canali sono obbligatorie. Il mercato dei fiori e dei tulipani è indescrivibile. Il parcheggio delle biciclette all’aperto e la casa di Anna Frank sono ottimi luoghi da vedere gratis nei 3 giorni. Inoltre, di giorno si può anche andare in giro per i mercatini e visitare Piazza Dam dall’architettura mozzafiato. Non tutti fanno caso al negozio posto sulla facciata di un famoso albergo realizzato tra i primi alla stazione di Amsterdam. Si tratta di una casa non abbattuta e rimasta lì per volere del proprietario quando l’hotel prese vita.

Cosa fare e vedere ad Amsterdam di sera? oltre ai locali e le discoteche, tra le cose da fare, non si può non andare al quartiere a luci rosse. Il terzo giorno si possono fare altre cose stupende d’estate. Nei dintorni c’è molto di più: città tipiche piccole e grandi. Eindhoven e Rotterdam sono tappe fondamentali. Per non parlare dei mulini a vento.

Lettura consigliata

