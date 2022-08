A un’ora da Milano si trova il labirinto di girasoli più grande d’Italia

Su Instagram nell’ultimo periodo sono letteralmente esplosi i cosiddetti ‘travel blog’. Una delle massime esponenti di questa corrente è stata, ed è tuttora, Selvaggia Lucarelli. La nota giornalista e conduttrice televisiva ha iniziato la sua carriera di influencer proprio condividendo sui suoi canali social le proprie esperienze di viaggio, attività che tuttora svolge. Da una piccola nicchia di professionisti, il travel blogging è diventata una vera e propria mania. Per molti è un lavoro, ma tanti altri amano condividere i propri viaggi e le proprie esperienze con amici e non solo.

Ebbene, questi appassionati saranno felici di sapere che a un’ora da Milano si trova il labirinto di girasoli di Ornago. La struttura ha riaperto di recente dopo un periodo di chiusura ed è finalmente pronta ad accogliere visitatori e turisti. Al costo di un piccolo biglietto si può vivere un’esperienza unica all’interno di questo campo di girasoli, un vero e proprio spettacolo giallo per i turisti. L’idea è venuta alle sorelle Brambilla, già note per aver creato il campo di tulipani Shirin. Per poter visitare la struttura bisogna prenotarsi online. L’idea è quella di costruire un simbolo di rinascita. Il campo vuole essere un angolo di paradiso e c’è già in progetto l’apertura, in autunno, di un campo di zucche. Una vera esplosione di colori che fa bene all’anima.

Se la primavera sarà il regno dei tulipani e l’autunno quello delle zucche, l’estate vuole essere l’impero dei girasoli. Tutti sanno che questo fiore meraviglioso si muove seguendo l’arco del sole nel cielo, e che sboccia con ritmi ben precisi. Le sorelle Brambilla hanno pensato così di costruire una vera e propria esperienza sensoriale nei campi della Brianza in Lombardia. Il campo è gestito in maniera molto attiva e ci sono diverse attività utili, ma l’attrazione principale rimane il labirinto. La sua caratteristica, per la quale è diventato così visitato in breve tempo, è quella di essere il più grande d’Italia.

Il campo è grande oltre 20.000 metri quadri, dove ci si può avventurare per trovare l’uscita. All’ingresso si viene equipaggiati con una mappa che riproduce fedelmente i percorsi della struttura, tracciata grazie alla tecnologia GPS. Da qui, ci si può mettere in cammino e provare a sfidare gli amici per trovare l’uscita nel più breve tempo possibile. Ci si può anche concedere un piacevole aperitivo tra i girasoli. Per chi vive nella zona è davvero la meta perfetta per un pomeriggio diverso, da vivere nella natura e circondati da colori e profumi meravigliosi. Occasione irripetibile anche per un aperitivo romantico con la propria dolce metà!

