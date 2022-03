Gli oggetti di design o i pezzi di arredamento non sono certo sempre economici, soprattutto se di alta qualità. Quando se ne trovano nei negozi, oppure online, li si potrebbe guardare con desiderio, senza magari poterseli permettere in quel momento. Molti di questi, però, si possono riprodurre con l’aiuto del fai da te, riciclando oggetti che in genere si buttano via senza pensarci due volte. Alcuni di questi potrebbero essere dei veri tesori, come le damigiane in vetro e vimini, stupende per arredare casa. Anche oggetti che si usano quotidianamente come tappi e barattoli possono dare alla casa uno stile particolare e creativo.

Conserviamo i tappi di sughero e i barattoli di vetro e latta perché insieme sono utilissimi per la casa e il giardino

Quando si mangiano dei legumi in scatola, difficilmente si pensa che il barattolo, di latta o di vetro, possa avere un grande valore. Invece è proprio così! Quindi, anziché buttarlo, lo si potrebbe conservare per realizzare delle favolose idee di riciclo creativo. Inoltre, insieme ad altri due comuni oggetti, può diventare una meravigliosa decorazione per il proprio balcone. Con i tappi di sughero, poi, sa rendersi davvero utile da un punto di vista pratico, ma anche estetico.

Prima di usare i barattoli di vetro, bisognerebbe privarli dell’etichetta. Quelli di latta, invece, dovrebbero essere anche limati nelle parti taglienti. La prima idea per usare tappi e barattoli di vetro o latta insieme è creare un portaposate. I tappi di sughero andranno attaccati sul barattolo con una colla adeguata al materiale. Si possono posizionare in diverse file verticali una accanto all’altra. Altrimenti, sono molto belli anche messi in orizzontale, dove ogni riga è leggermente spostata rispetto alla precedente, per dare movimento.

Portacandele e vasi per le piante stupendi e originali con queste due soluzioni creative

Se conserviamo i tappi di sughero e i barattoli fatti di latta, possiamo usarli anche per formare dei vasi per le piante. Basterà bucarli sul fondo e aggiungere uno strato di argilla espansa prima della terra. I tappi di sughero serviranno per decorarli in modo originale. Per dare un po’ di colore, prima di attaccare i tappi, si possono dipingere con una vernice adatta al materiale. Infine, i barattoli di vetro si possono sfruttare grazie alla loro trasparenza. Un’idea sarebbe creare un portacandele mettendo un barattolo più piccolo all’interno di uno più grande. Nello spazio che si forma tra i due barattoli si possono inserire diversi tappi. Al centro, invece, si potrà posare la candela.