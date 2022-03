Anche se negli ultimi dieci anni ci sono stati passi da gigante sulle tecnologie dei nostri cellulari, lo stesso non è avvenuto per la durata della batteria. Nel corso degli anni le batterie sono state migliorate e perfezionate, tanto che oggi hanno dimensioni più ridotte, regalano migliori prestazioni e si caricano in minor tempo. Purtroppo non basta e spesso ci si ritrova a metà giornata con lo smartphone già scarico, pur non usandolo al massimo o quasi.

Oggi si vedono, rispetto al passato, meno persone alla ricerca disperata di una presa elettrica per inserire il cavetto del caricabatterie. Questa cosa, infatti, è andata scemando perché in molti provvedono utilizzando la ricarica wireless.

Per allungare la durata e la vita delle nostre batterie esistono delle semplici regole a cui prestare attenzione. Vediamo assieme quali sono e quali sono gli errori che commettiamo nell’usare il cellulare.

Utilizzare il telefono appena acquistato

Molti, quando acquistano un cellulare nuovo hanno voglia di utilizzarlo immediatamente. Questo è un errore, perché in un dispositivo appena acquistato, la batteria è carica solo a metà. Come c’è scritto nelle istruzioni bisogna lasciare il telefono a caricare da spento e prima dell’uso, per tre o quattro ore.

Scaricarlo del tutto

Se usiamo il cellulare fino a lasciarlo quasi o completamente scarico è un errore.

Secondo la società della Battery University in questo modo si rovinano gravemente la performance delle batterie. È meglio caricare il telefono poco per volta anche per pochi minuti, senza aspettare che si scarichi del tutto.

Ecco quali sono gli errori che commettiamo nell’usare il cellulare e che rovinano la batteria

Il livello di carica ideale, per mantenere in buona salute il telefonino deve essere compreso tra il 20 e l’80 per cento, ma ecco altre raccomandazioni.

Non lasciare caricare il telefono tutta la notte

Fare caricare il telefono per ore ed ore rovina la batteria. Si deve effettuare una carica tra il 20 e l’80 per cento e spegnere il cellulare di notte, oppure metterlo in modalità offline.

Non arrivare a caricare al 100 per 100

Il telefonino non va lasciato a caricare troppo tempo, fino a raggiungere il 100 per 100 perché si rovina la batteria. L’ideale è caricarlo più volte durante la giornata, e per poco tempo.

Non caricare il telefono tramite computer

Caricare il telefono con l’USB del PC è molto comodo, ma rovina la vita della batteria.

Infatti, la porta dell’USB sostiene una carica di 0,5 ampere mentre quella del caricabatterie è di 1 ampere. Questa differenza di intensità rovina il ciclo di durata della batteria e allunga il tempo di ricarica.

Caricare il cellulare nella sua cover

Caricare il cellulare nella sua custodia è sbagliato, perché così facendo surriscaldiamo il telefono e si possono avere conseguenze negative sulla batteria.