Senza saperlo ma nella libreria o in soffitta potremmo avere questi romanzi e queste edizioni ricercatissimi dai collezionisti e del valore di centinaia di euro

Nei momenti della vita in cui nonostante tutto il nostro impegno le uscite sono molto di più delle entrate, ci vorrebbe la lampada di Aladino. Una bella sfregatina e il genio che compare, chiedendoci i famosi tre desideri. Non sarebbe male nemmeno approfittare di qualche vincita, o, anche e perché no di un aumento di stipendio da parte del nostro datore di lavoro. Alle volte, il tesoro però potremmo averlo anche in casa, senza saperlo. Come abbiamo più volte ricordato ai nostri Lettori nei mesi scorsi, i collezionisti di antiquariato e vintage sono particolarmente scatenati. Non tutti infatti investono in azioni, titoli di Stato, oro e criptomonete.

Ma la “vecchia guardia” dei collezionisti di un tempo ha scovato dei veri e propri tesori tra le collezioni di fumetti, libri, monete e francobolli, orologi e un sacco di oggetti che nel tempo hanno addirittura decuplicato il loro valore. Senza saperlo ma nella libreria o in soffitta potremmo custodire davvero dei tesori.

Il Maestro del brivido tra i più ricercati

Senza andare alla ricerca di libri e testi antichi, che consigliamo eventualmente di fare esaminare a degli esperti, attenzione a questi romanzi. Uno dei più amati del settore horror è da sempre Stephen King. Non si contano i suoi successi e i milioni di copie vendute in tutto il Mondo, un autore che ha ispirato anche film di enorme successo come Shining o It. Ebbene, proprio i libri di questo autore sono ricercatissimi dai collezionisti. Parliamo soprattutto delle prime edizioni, quelle sia in lingua originale inglese che in italiano, e che hanno letteralmente decuplicato il loro valore. Potremmo trovarle tranquillamente anche nei mercatini, considerando che i collezionisti più sfegatati pagano anche 200 euro per un’edizione ben tenuta dei primi romanzi dell’autore del brivido.

Un vero e proprio business si è scatenato negli ultimi anni attorno al fenomeno Harry Potter. Il maghetto che ha fatto incassare milioni di dollari alla sua autrice. Anche in questo caso, sul web, le primissime edizioni dei suoi romanzi sono ricercatissime. Addirittura, ricordano i fan, ci sarebbero alcuni errori di stampa nelle prime uscite poi ritirate, che farebbero di questi testi dei veri e propri tesori. Potremmo anche custodire delle primissime edizioni di 007. Solo per fare un esempio, quella di Casinò Royale degli anni ‘50’, è stata battuta all’asta a un prezzo vicino ai 30.000 euro.

