Conserva così arance e mandarini! 3 trucchi che non conosci per non farli ammuffire né marcire e conservarli a lungo

L’inverno è la stagione di arance e mandarini, 2 frutti molto importanti per la nostra salute e largamente utilizzati in cucina. Come ogni frutto, la qualità del loro sapore dipende anche dal modo in cui lo conserviamo. Se conserviamo arance e mandarini nel modo corretto questi non solo dureranno a lungo, ma si manterranno anche succosi e dolci. Oggi vogliamo spiegare come conservarli al meglio senza commettere errori.

Gli agrumi sono una classe di frutta molto apprezzata sia per le loro proprietà, sia per il loro profumo e sapore. Arance e mandarini non sono soltanto ottime per preparare marmellate e confetture, ma anche per sfiziosi dolci al cucchiaio e torte deliziose.

Se vogliamo gustare questi frutti al meglio dobbiamo sapere come fare. Oggi ti spiegheremo 3 metodi molto semplici ed efficaci che ti permetteranno di avere arance e mandarini succosi a lungo.

Proprietà e benefici di arance e mandarini

Consumare regolarmente questi agrumi ci può aiutare a contrastare i mali di stagione. Infatti, arance e mandarini sono frutti ricchissimi di vitamine A e C, ma anche di potassio, calcio e fosforo.

Come gli altri agrumi, questi frutti sono un’ottima fonte di antiossidanti. Inoltre, arance e mandarini apportano una buona quantità di fibre che aiutano a mantenere una regolare attività intestinale e a contrastare diabete e colesterolo alto.

Conserva così arance e mandarini! 3 trucchi che non conosci da provare subito

Dopo aver parlato degli effetti benefici di questi frutti così preziosi, scopriamo insieme in che modo conservarli. Gli agrumi si conservano per tempi mediamente lunghi, ma il luogo e il modo di conservazione incidono in modo importante.

Dopo averli acquistati, cerca di non sottoporli a continui sbalzi termici. Puoi scegliere di conservare arance e mandarini in un locale arieggiato con poca umidità: in questo modo non ammuffiranno. Riponiamole dentro una cassetta per la frutta oppure dentro una cesta, protetti da una coperta o da qualche foglio di giornale.

È fondamentale che la frutta sia protetta dai raggi solari: questi li farebbero maturare molto velocemente portandoli a marcire. Se hai locali spaziosi, 2 posti perfetti sono il balcone o il terrazzo.

Possiamo conservarli nel frigorifero e nel freezer

Arance e mandarini si conserveranno con e senza la buccia anche per 4 settimane dentro il frigorifero. Riponiamoli dentro un sacchetto di plastica per alimenti senza chiuderlo e sistemiamoli nel frigo nel cassetto apposito per riporre la frutta. In questo modo elimineremo l’umidità in eccesso.

In alternativa, possiamo congelarli. Laviamo e asciughiamo per bene la frutta, tagliamola a fette oppure ricaviamo gli spicchi dopo averli sbucciati. Riponiamoli nei sacchetti per il freezer e mettiamoli in congelatore. In questo modo dureranno anche 6 mesi.

Un metodo poco conosciuto ma molto efficace per conservare a lungo arance e mandarini

Questo probabilmente è il metodo meno noto, ma ci permetterà di mantenere per settimane la frutta come appena comprata.

Per mantenerli dolci e succosi per tanto tempo, immergiamo questi agrumi in contenitore pieno d’acqua e riponiamolo nel frigo. Conserva così arance e mandarini! 3 trucchi che non conosci, ma dei quali non potrai più fare a meno.